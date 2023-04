Auf Wunsch von Bayer Leverkusen gegen Köln soll kurzfristig vorverlegt werden Stand: 28.04.2023 11:17 Uhr

Bayer Leverkusen will freitags statt sonntags gegen Köln spielen, um mehr Regenerationszeit für die Europa League zu haben. Für die Fans wäre die kurzfristige Änderung ärgerlich. Das Freitagsspiel zwischen Mainz und Schalke wird unabhängig davon nicht verlegt.

Bayer Leverkusen drängte nach Informationen der Sportschau bei der DFL auf die Verlegung des Spiels. Hintergrund: Leverkusen spielt am 11. Mai bei AS Rom im Halbfinalhinspiel der Europa League, eine Vorverlegung des Spiels gegen Köln vom 7. Mai auf den 5. Mai würde der Mannschaft mehr Regeneration ermöglichen.

Leverkusen: Halbfinalteilnahme steht seit 20. April fest

Grundsätzlich setzt die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spiele an. Am 22. März teilte die DFL mit, dass das Spiel zwischen Leverkusen und Köln am Sonntag, 7. Mai, um 15.30 Uhr stattfinden wird. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Leverkusen für das Viertelfinale der Europa League qualifiziert. Am 20. April setzte sich Bayer Leverkusen im Rückspiel bei Union Saint-Gilloise durch und zog so in das Halbfinale der Europa League gegen AS Rom ein.

Erst acht Tage später und nur sieben Tage vor dem Spiel gegen Köln kommt nun möglicherweise die Verlegung. Der zeitliche Verzug hat Gründe: Die Verlegung bedarf einer Genehmigung der DFL und auch einer Zusage der Behörden, damit die Polizei das Spiel vorbereiten kann. Personal für Catering und Ordnungsdienst muss ebenfalls zur Verfügung stehen. Die zuständige Polizei Köln sagte auf Anfrage der Sportschau, dass "noch beraten" werde.

Ein Paragraph räumt der DFL alle Möglichkeiten ein

Die Spielordnung der DFL sieht vor, dass Klubs in der Bundesliga fünf Wochen vor dem Spiel eine gewünschte Verlegung beantragen müssen, diese Frist konnte Leverkusen nicht einhalten. Doch ein anderer Paragraph macht alles möglich: "Der DFL e.V. kann aus übergeordneten oder zwingenden rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen eine kurzfristige Terminänderung vornehmen."

Ein "übergeordnetes Interesse" könnte für die DFL also insofern vorliegen, dass die Bundesliga von einem Weiterkommen Leverkusens in der Europa League profitiert. Der 1. FC Köln hat dabei kein Mitspracherecht, er wurde nach Informationen der Sportschau von Leverkusens Klubführung telefonisch über den Wunsch informiert.

Fanbündnis: "Wünschen uns langfristige Planung"

Für Fans ist die Verlegung ein Ärgernis. Viele dürften ihre Anreise und privaten Termine für das Wochenende geplant haben, nun erfolgt eine selten kurzfristige Verlegung. "Grundsätzlich treten wir dafür ein, dass Spiele mit möglichst langem Vorlauf terminiert werden. Und das ist zuletzt zumindest etwas besser geworden" , sagt Thomas Kessen vom Fanbündnis "Unsere Kurve" im Gespräch mit der Sportschau.

"Je kürzer der Vorlauf, desto teurer wird oft die Anreise, gerade für Gästefans." Im aktuellen Fall könne man durch die geringe Entfernung noch am ehesten Nachsicht walten lassen, sagte Kessen. Zwischen den beiden Stadien in Leverkusen und Köln liegen nur 30 Kilometer.

Mainz gegen Schalke bleibt auf jeden Fall am Freitag

Das für den 5. Mai schon länger angesetzte Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 bleibt sicher auf dem Termin, selbst wenn Leverkusen, wie zu erwarten ist, mit dem Wunsch bei der DFL durchkommt. "Das Spiel wird wie geplant am Freitag stattfinden. Es geht aus organisatorischen Gründen gar nicht anders. Zum einen wird das Spiel ausverkauft sein und mehr als 30.000 Zuschauer haben eine Karte. Zudem ist am Sonntag in Mainz der Gutenberg-Marathon, da werden viele Straßen in der Stadt gesperrt sein, auch die Hotelkapazitäten sind ausgeschöpft", sagte Tobias Sparwasser, Direktor Kommunikation der Mainzer, der Sportschau.

Ein Tausch der Positionen im Spielplan hätte vor allem die Reisepläne von Schalker Fans umgeworfen. Dem übertragenden TV-Sender wäre bei einem Tausch kein Nachteil: DAZN überträgt sowohl freitags als auch sonntags die Spiele der Bundesliga live.

Eine Verlegung des Männerspiels hätte aber möglicherweise Auswirkungen auf die Frauen-Bundesliga. Dort ist die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt auf den 5. Mai um 19.15 Uhr im Ulrich-Haberland-Stadion angesetzt, das direkt neben der BayArena liegt.

Leverkusen bekommt, was Köln in der Hinrunde nicht bekam

Der 1. FC Köln hatte in dieser Saison selbst schon versucht, ein Spiel zu verlegen - allerdings vergeblich. Als das Spiel in der Europa Conference League in Tschechien beim 1. FC Slovacko wegen Nebels unterbrochen und erst am Freitag zu Ende gespielt werden konnte, wollte der FC nicht Sonntags gegen Hoffenheim spielen.

Da aber zwischen dem Restspiel in Tschechien (fortgesetzt ab 13 Uhr) und dem Spiel am Sonntag (Anstoß 19.30 Uhr) mehr als 48 Stunden lagen, war der vorgeschriebenen Regeneration nach den Regeln der DFL genüge getan und der Wunsch der Kölner wurde abgewiesen.