Leipzig-Lethargie nach Top-Start Mainz' Traum von der Champions League wird immer realer Stand: 01.03.2025 18:33 Uhr

Auch, wenn bei Mainz 05 bisher niemand davon sprechen möchte: Nach einem 2:1 (0:1)-Sieg bei RB Leizpig ist das Team in der Fußball-Bundesliga vorerst Vierter und darf von der Champions League träumen.

"Ich bin stolz, meine Mannschaft war richtig gut, nicht nur im Pressing, sondern auch mit dem Ball. Wir hätten noch mehr Tore machen können, das war ein schöner Sieg für uns" , sagte Mainz-Trainer Bo Henriksen im Sportschau-Interview. "Dass wir jetzt über Champions League sprechen, darüber, dass wir etwas erreichen können, das ist Wahnsinn. Ich bin einfach stolz auf diese Mannschaft und den ganzen Verein. Das ist verrückt, dass wir hier sind. Es ist langweilig, aber wir fokussieren uns nur zu 100 Prozent auf das nächste Spiel."

Simons veredelt starken Leipziger Beginn

Dabei legte Leipzig nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal (1:0 gegen VfL Wolfsburg) einen Traumstart hin. Bereits nach 59 Sekunden hatte Xavi Simons das Glück, dass der Ball aus dem Gewühl vor seinen Füßen landete und er ihn aus fünf Metern ins Tor schießen durfte (1.). Auch danach war Mainz überfordert mit dem Hau-Ruck-Start der Gastgeber, in den ersten fünf Minuten gab RB vier Torschüsse ab - und Robin Zentner verhinderte gegen Amadou Haidara ganz stark den zweiten Gegentreffer (5.).

Danach verflachte die Partie sehr stark. Das Überraschungsteam aus Mainz fand ins Spiel und übernahm die Kontrolle, es fehlten allerdings die Chancen. Die erste gab es erst in der 43. Minute, als Jae-Sung Lee nach einer abgefälschten Flanke vor Peter Gulacsi an den Ball kam, aber über das Tor köpfte.

Es war ein erstes Indiz dafür, dass Leipzig zu wenig machte, um den knappen Vorsprung auszubauen oder zu verteidigen - und kurz nach der Halbzeitpause kam dann auch der ultimative Beweis. Nachdem Gulacsi zunächst noch gegen Paul Nebel den Ausgleich verhindern konnte, verlor Haidara im Nachgang den Ball wieder und nach einer feinen Kombination traf Nadiem Amiri aus kurzer Distanz (52.).

Mainz 05 mit Doppelschlag

Kurz darauf hatten die Gäste auch noch die Gelegenheit zur Führung, Nebel verpasste aber knapp die Hereingabe frei vor dem Tor (53.), auch Lee köpfte dann nur hauchzart über den Leipziger Kasten (55.). Doch nur drei Minuten später lag der Ball dann doch im Tor.

Leipzig verfiel in eine unglaubliche Passivität und ließ sich von Mainz überrennen. Amiri steckte dann auf Jonathan Burkardt durch und der zeigte seine Klasse als Torjäger, traf flach zur Führung (58.) - und schoss die 05er auf Platz vier der Tabelle. Die Champions-League-Träume, von denen die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen nicht spricht, werden so immer realer.

Leipzig erschreckend schwach trotz Pfosten-Glück

Kaishu Sano hatte dann sogar das 3:1 auf dem Fuß, sein Schlenzer aus 16 Metern geriet aber ein wenig zu hoch (70.). Burkardt scheiterte dann noch knapper, als er per Flachschuss nur den Pfosten traf (73.), kurz darauf klatschte der Ball dann gleich zweimal dagegen. Amiri zielte auch ein wenig zu genau, der Ball prallte an Burkardts Schienbein und von dort wieder an den Pfosten (75.).

Die Leistung von RB war trotz einigen etwas gefährlicheren Aktionen in der Schlussphase sehr bedenklich. Der Pokalerfolg gegen Wolfsburg schien die Talfahrt des Teams von Trainer Marco Rose beendet zu haben, doch nun gerieten sie wieder mitten in diese. In der Tabelle rutschte Leipzig auf Rang sechs ab, droht nach sieben Jahren erstmals die Champions League zu verpassen.

"Das Spiel lief lange in unsere Richtung, auch wenn wir in der ersten Halbzeit schon gespürt haben, dass wir einen Energieverlust haben. Die Jungs haben läuferisch alles rausgehauen, aber wir haben wieder nicht das richtige Gefühl gehabt, wann sich ein Spiel wie entscheidet" , sagte Rose im Gespräch mit der Sportschau. "Jeder kann die Tabelle lesen, Mainz ist jetzt drei Punkte vor uns - aber ich weiß, dass Rückschläge und schwierige Phasen dazugehören."

Leipzig in Freiburg, Mainz in Gladbach

Leipzig tritt nächstes Wochenende beim SC Freiburg an (08.03., 18.30 Uhr). Am vorherigen Tag ist Mainz zu Gast bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr).