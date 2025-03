Spitzenspiel in Frankfurt Sieben starke Bayer-Minuten bringen Eintracht Niederlage Stand: 01.03.2025 20:29 Uhr

Sieben bärenstarke Minuten von Bayer Leverkusen haben Eintracht Frankfurt überrollt. Die Rheinländer gewannen in Hessen mit 4:1 (3:0). Bayer baut damit den Vorsprung vor den Hessen auf elf Zähler aus.

Im direkten Duell der nominellen Bayern-Verfolger Nr. 1 und 2 erteilte die Mannschaft von Xabi Alonso am Samstagabend den Gastgebern eine Lehrstunde. Nathan Tella (26.), Nordi Mukiele (29.), Patrik Schick (33.) und Aleix Garcia (62.) trafen für die Gäste, Hugo Etikité sorgte für den Frankfurter Ehrentreffer.

Granit Xhaka, das "Gehirn"

Leverkusen zeigte eine große Spielfreude von Beginn an und ließ Ball und Gegner laufen. War es diesmal nicht Florian Wirtz, der die Rolle des Ideengebers spielte, so übernahm Granit Xhaka ein ums andere Mal Verantwortung und Initiative. Konnten die Frankfurter in den ersten 25 Minuten noch einen Einschlag in ihrem Tor verhindern, brach ab der 26. Minute ein Damm: Erst bediente Xhaka Nathan Tella mit einem wunderbaren Pass in die Schnittstelle, was dieser souverän zur Führung verwertete.

Nur drei Minuten später wäre dieselbe Spielerkombination beinahe erneut zum Erfolg gekommen. Aber dann übernahm Nordi Mukiele: Nach einer Ecke von Alex Grimaldo bekamen die Gastgeber den Ball nicht aus dem 16er befördert. Dafür fiel der Ball vor die Füße des Abwehrspielers, der gedankenschnell erhöhte (29.). Und nur weitere vier Minuten später schepperte es schon wieder im Kasten des Frankfurter Keepers Kevin Trapp. Erneut Xhaka leitete ein, Grimaldo legte von links zurück in die Mitte, wo Patrik Schick auf 3:0 stellte.

Mukiele nährt mit Patzer Frankfurter Hoffnung

Noch vor der Pause sahen die Fans der Hausherren dann einen Hoffnungsschimmer am Horizont: Weil Muukiele einen Rückpass auf seinen Keeper Lukas Hradecky zu schwach spielte, spritzte Frankfurts Angreifer Hugo Ekitiké in den Rückpass und sorgte im Waldstadion für Jubel.

Der Treffer entwickelte Schub für die Eintracht: Wieder war es Ekitiké, der von der Strafraumgrenze aus abzog, aber das Tor der Gäste klar verfehlte. Dino Toppmöllers Elf war klar: Auch wenn zur Pause der Anschlusstreffer nicht gelang, war dieses Match noch längst nicht verloren.

Pause: Toppmöller mit Doppelwechsel

In der Pause nahm Toppmöller einen Doppelwechsel vor: Larsson und Knauff bleiben in der Kabine, Nnamdi Collins und Oscar Höjlund kamen in die Partie. Die Hessen machten so weiter wie die erste Spielhälfte geendet war: Etikité suchte wieder den Abschluss - aber wieder kam der Franzose nicht durch. Entweder flogen die Bälle nicht aufs Tor der Leverkusener, oder einer der Bayer-Hintermannschaft passte auf und verhinderte das zweite Frankfurter Tor.

Aber Alosno reagierte auf die stärker werdenden Gastgeber und brachte Amine Adli. Der Wechsel nahm der Eintracht etwas den Rhythmus - und sofort war Leverkusen wieder obenauf. Jeremy Frimpong tauchte rechts auf, seine Flanke wurde geblockt, aber von hinten rauschte Aleix Garcia heran. Gegenspieler Ellyes Skhiri ging nicht richtig zum Ball, dafür aber Garcia: Mit vollem Risiko zog der Spanier durch und erhöhte zum 4:1 (62.).

Eintracht-Fans feiern ihr Team

Spätestens jetzt war klar: Ein Punktgewinn für die Eintracht wird an diesem Abend immer unwahrscheinlicher. Und so kam es auch: Bayer Leverkusen ließ sich diesen Sieg nicht mehr nehmen.

Was den Frankfurter Fans egal war: Sie feierten ihr Team trotz der deutlichen Schlappe während der gesamten Partie.

Frankfurt gegen Union Berlin, Leverkusen gegen Bremen

Frankfurt spielt am kommenden Spieltag gegen Union Berlin (09.03., 15.30 Uhr). Am Samstagnachmittag empfängt Lverkusen die Bremer Mannschaft (15.30 Uhr).