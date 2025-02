Knapper Sieg beim VfB FC Bayern bestraft Stuttgarts Fehler eiskalt Stand: 28.02.2025 22:54 Uhr

Der VfB Stuttgart hat gegen Bayern München gute Chancen und geht auch in Führung - leistet sich aber entscheidende Fehler.

Der VfB Stuttgart hat den FC Bayern München vor einige Probleme gestellt, aber wegen eigener Fehler am Freitag 1:3 (1:1) verloren. Beim Auftaktspiel des 24. Fußball-Bundesliga-Spieltags brachte Angelo Stiller (34.) den VfB in Führung. Michael Olise (45.), Leon Goretzka (64.) und der eingewechselte Kingsley Coman (90.) drehten die Partie zugunsten des FCB.

"Die erste halbe Stunde war Stuttgart besser als wir, dann sind wir gewachsen, haben in der ersten Halbzeit noch drei große Chancen bekommen, eine haben wir genutzt ", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany im Sportschau-Interview. "In der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt in allen Phasen."

Bayern gelingt Generalprobe für die Champions League

Für Stuttgarts Angreifer Deniz Undav war der Spielverlauf symptomatisch. "Wir machen im Moment jedes Spiel Fehler und die werden eiskalt bestraft. Und die Fehler, die der Gegner macht, bestrafen wir nicht. Das ist unsere Saison zurzeit. Heute war viel, viel mehr drin, wir kontrollieren das ganze Spiel." Der VfB hat nun erstmals unter Trainer Sebastian Hoeneß drei Heimspiele in Folge verloren.

Spitzenreiter München baute seinen Vorsprung auf elf Punkte aus, Verfolger Bayer Leverkusen spielt noch am Samstag bei Eintracht Frankfurt. Am Mittwoch treffen die beiden derzeit besten deutschen Teams im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League aufeinander. "Es ist natürlich immer ein gutes Gefühl, wenn man mit einem Sieg in solche Spiele startet", sagte Bayerns Kapitän Manuel Neuer. "Allerdings wissen wir auch, wer unser Gegner ist. Wir kennen die Spieler aus dieser Saison und wissen, dass es eine gute Mannschaft ist."

Goretzka und Palhinha erstmals die Doppel-Sechs

Bayern-Trainer Vincent Kompany musste sein defensives Mittelfeld umbauen, weil Aleksandar Pavlovic (krank) und Joshua Kimmich (Sehnenreizung) fehlten. Die Doppel-Sechs bildeten Leon Goretzka und Joao Palhinha - erstmals in dieser Kombination. Vorne kehrte der genesene Topstürmer Harry Kane in die Startelf zurück.

Die erste dicke Chance der Partie gehörte dem VfB, Josha Vagnoman vergab sie aber frei vor Neuer kläglich, sein Heber geriet viel zu flach. Vagnoman war für den verletzten Leonidas Stergiou in die Startelf gerückt.

Neuer spekuliert, Stiller trifft

Für die Bayern schlenzte Jamal Musiala am Tor vorbei (22.), für Stuttgart traf Undav nach einem schönen Angriff den Pfosten (31.). Ein Ausrutscher von Leroy Sané öffnete schließlich die Tür zur Stuttgarter Führung. Stiller erhielt 18 Meter vor dem Tor den Ball und traf aus dem Stand satt ins rechte Eck. Bayern-Torwart Manuel Neuer hatte auf einen Schuss in die lange Ecke spekuliert.

Stiller trifft gegen Neuer

Die Führung war verdient, der Ausgleich kurz vor der Pause entsprechend schmeichelhaft. Olise verwandelte nach feiner Vorarbeit von Sané souverän ins linke obere Eck.

Nübel und Stiller patzen im Spielaufbau

Im zweiten Durchgang neutralisierten sich die Teams weitgehend, bis die Stuttgarter den Bayern das zweite Tor ermöglichten. Torwart Alexander Nübel suchte eine spielerische Lösung im Aufbau, sein Pass zu Stiller an den eigenen 16er war aber zu riskant. Goretzka lauerte nämlich in der Nähe und fing Stillers Direktpassversuch ab. Frei vorm Tor verwandelte er zum 1:2.

"Ich habe zum Trainer in der Halbzeit gesagt, dass ich genau so ein Tor machen werde", sagte Goretzka bei Sky. "Ich wusste, dass Angelo den Ball gerne mit dem linken Fuß so weiterspielt."

Vagnoman verliert den Ball

Der VfB blieb weiter mutig und zeigte gute Ansätze, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Stattdessen verteilte Vagnoman das nächste Geschenk, verlor als letzter Mann den Ball an Coman, der Nübel umkurvte und den Endstand besorgte.

Eine bemerkenswerte Leistung zeigte der 18 Jahre junge Stuttgarter Innenverteidiger Finn Jeltsch. Der Winter-Zugang stand zum zweiten Mal in der Startelf und spielte gegen die Bayern-Stars fehlerfrei, rettete einmal gegen Sané in höchster Not.

Finn Jeltsch in Aktion

Bayern erst gegen Leverkusen, dann gegen Bochum

Allerdings wird Jeltsch das kommende Spiel verpassen. Er sah Gelb und ist wegen seiner vier Verwarnungen aus der Hinserie, als er für den 1. FC Nürnberg in der 2. Liga gespielt hat, gesperrt. Stuttgart spielt am 25. Spieltag in Kiel (08.03., 15.30 Uhr).

Zur selben Zeit empfängt Bayern die Mannschaft aus Bochum. Vorher aber empfängt der FCB am Mittwoch (21.00 Uhr) Leverkusen zum Champions-League-Gipfeltreffen.