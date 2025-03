BR24 Sport Gelungene Generalprobe: FCB besteht Charaktertest in Stuttgart Stand: 01.03.2025 06:32 Uhr

Der FC Bayern besiegt mit dem VfB Stuttgart den nächsten namhaften Gegner in der Fußball-Bundesliga. Trainer Vincent Kompany freut sich über den bestandenen Charaktertest. Der nächste wartet am Mittwoch in der Champions League gegen Leverkusen.

Von Victor List

Wie groß die Erleichterung beim FC Bayern München und bei dessen Trainer Vincent Kompany gewesen sein muss, ließ sich am 3:1 von Kingsley Coman in der Schlussminute ablesen. Der Franzose umkurvte Alexander Nübel und traf ins leere Tor. Danach wollte er zum Jubeln abdrehen, doch ihm sprang schon Teamkollege Harry Kane in die Arme. Zu den beiden gesellte sich auch noch Trainer Kompany, der beinahe ausrutschte.

Kompany: Wir haben Charakter gezeigt

"Das war ein Top-Spiel heute" stellte Kompany nach Abpfiff bei "DAZN" fest und meinte damit zunächst die Kategorie der Partie. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war der 38-jährige Belgier aber auch sehr zufrieden. "Wir sind gewachsen im Spiel und waren in der zweiten Halbzeit sehr oft gefährlich." Zum Schluss habe man stark verteidigt und "Charakter gezeigt", freut sich Kompany.

Deniz Undav sprach nach der Partie von "Geschenken", die man aus Stuttgarter Sicht an die Gäste verteilt hatte. Manuel Neuer wollte das im Sportschau-Interview so nicht ganz stehen lassen. Vielmehr handele es sich um "erarbeitete Geschenke", so Neuer. In den ersten 45 Minuten habe man "schon etwas liegen lassen und genau diese Situationen haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass wir da brandgefährlich sein können". Dabei spielte die Nummer eins des FC Bayern vor allem auf den zwischenzeitlichen Führungstreffer von Leon Goretzka an, der Angelo Stiller so hoch presste, dass dieser Nübels Pass sofort wieder verlor. "Das sind Situationen, auf die wir lauern, und der Erfolg hat uns recht gegeben."

Neuer fordert "kühlen Kopf" vor Leverkusen

Somit war es eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinale in der Champions League am Mittwoch gegen Bayer Leverkusen. Man könne mit einem "guten Gefühl" das Aufeinandertreffen mit dem neuen Rivalen antreten, befand Neuer. "Wir kennen die Spieler aus dieser Saison, wir wissen, dass es eine starke Mannschaft ist, aber wichtig ist, dass wir einen kühlen Kopf bewahren und mit voller Motivation in die Spiele gehen."

Trainer Kompany wollte an die Königsklasse noch keinen Gedanken verschwenden. Man dürfe nicht nur an Titel denken, monierte der Belgier, der sich zugleich widersprach: natürlich wolle man Titel gewinnen. Für ihn sei aber wichtig: "Wir wollen immer stark sein. Jetzt stark, morgen stark und hoffentlich auch in zwei Jahren stark."

"Damit beschäftigen wir uns nicht"

Stark mussten die Münchner auch in den vergangenen Wochen sein. Nach ausbaufähigen Auftritten gegen Leverkusen und in der Champions League gegen Celtic Glasgow hatte es Kritik gehagelt. "Damit beschäftigen wir uns nicht", stellte Kompany erneut klar. "Wenn du einmal schlecht spielst, musst du die Kritik akzeptieren. Das kommt immer, gerade, wenn du den höchsten Anspruch hast", so der 38-Jährige. "Aber du weißt, wenn du ruhig bleibst, kann das nächste Spiel auch dein bestes Spiel werden und das haben wir gemacht." Er sei seine ganze Karriere ruhig geblieben, so Kompany. "Das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern."

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: Heute im Stadion 01.03.2025 - 15:05 Uhr