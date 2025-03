Erst Bochum, dann Kiel Union kassiert zweite Niederlage in 48 Stunden Stand: 02.03.2025 17:46 Uhr

Erst gab es am Freitag (28.02.2025) für Union Berlin eine Pleite vor Gericht, dann am Sonntag (02.03.2025) auf dem Spielfeld. Für Holstein Kiel war der 1:0 (1:0)-Sieg in der Hauptstadt dagegen ebenso wichtig wie vorher die Punkte für den VfL Bochum. Der Aufsteiger gewann erstmals ein Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga - und gab den letzten Platz an den 1. FC Heidenheim ab.

Zwei Tage vor dem Spiel gegen Kiel hatte Union endgültig einen Heimpunkt an den VfL Bochum verloren, der nachträglich einen Sieg zugesprochen bekam, weil ein Zuschauer Torhüter Patrick Drewes beim 1:1 ein Feuerzeug an den Kopf geworfen hatte. Bitter für Berlin, noch bitterer aber für Kiel - denn dadurch gingen die plötzlich mit vier Punkten Rückstand auf Rang 16, auf den Bochum durch den Sieg am Grünen Tisch vorrückte, ins Spiel statt mit nur zwei.

Kaum Höhepunkte, aber der erste ist entscheidend

Der Druck lag also beim Aufsteiger und er trat auch entsprechend mutig auf - es fehlte jedoch die Durchschlagskraft, Chancen gab es lange keine. Nach genau 42 Minuten war es dann so weit, und aus der ersten Möglichkeit resultierte direkt ein Tor: Shuto Machino brachte den Ball in den Strafraum, wo Armin Gigovic ihn behauptete und genau im richtigen Moment durch die Beine seines Gegenspielers flach zum 1:0 für die Gäste abschloss.

Berlin musste etwas ändern, um nicht die zweite Pleite innerhalb von 48 Stunden zu kassieren und fernab des Bochum-Urteils das dritte Bundesligaspiel in Folge zu verlieren. 28 Sekunden dauerte es nur, bis die Gastgeber nach dem Wiederanpfiff die erste Gelegenheit hatten, allerdings musste mit Nicolai Remberg ein Kieler dafür sorgen, dass Torhüter Timon Weiner mal geprüft wurde (46.).

Danach ging allerdings in der Offensive wieder sehr wenig beim Team von Trainer Steffen Baumgart. Stattdessen hatte Kiel wieder einen guten Angriff, bei dem Magnus Knudsen zum Abschluss kam, jedoch weit über das Tor schoss (58.). Insgesamt wirkten die "Störche" bei ihren Bemühungen deutlich gefährlicher, Union musste aufgrund der spielerischen Schwäche vor allem auf Standardsituationen setzen.

Machino trifft den Pfosten - Union unter Baumgart weiter schwach

In der 73. Minute fehlten dann nur wenige Zentimeter zur Entscheidung: Machino versuchte es aus 22 Metern, nur der Pfosten verhinderte ein Traumtor zum 2:0. Doch obwohl es diesen sehenswerten Treffer nicht gab, war ein Punktgewinn von Union ganz weit weg, so schwach agierte das Baumgart-Team im eigenen Stadion gegen den Tabellenletzten.

Es war das neunte Spiel unter dem ehemaligen Trainer des Hamburger SV, 1. FC Köln und SC Paderborn - und die Bilanz ist erschreckend. Sieben Punkte hat Union seit der Einstellung Baumgarts erst geholt, nur Heidenheim und Werder Bremen haben in dieser Zeit eine schwächere Ausbeute. So droht Berlin, das am kommenden Sonntag (09.03.2025) auswärts auf Eintracht Frankfurt trifft, doch noch in den Abstiegskampf abzurutschen.

Kiel, das an der Alten Försterei den ersten Bundesligasieg der Vereinsgeschichte feierte, will einen Tag vorher gegen den VfB Stuttgart den Druck auf Union weiter erhöhen. Sieben Punkte trennen die beiden Teams aktuell.