Serien ohne Gegentor halten Bollwerke von Augsburg und Freiburg stehen auch im direkten Duell Stand: 02.03.2025 19:22 Uhr

Sie sind derzeit einfach nicht zu knacken - auch, wenn sie aufeinandertreffen. Der FC Augsburg und SC Freiburg haben sich am Sonntag (02.03.2025) torlos getrennt und ihre Zu-Null-Serien fortgesetzt.

Zum Abschluss des 24. Spieltags kam es zum Duell von zwei der aktuell formstärksten Teams in der Bundesliga. Augsburg hatte aus den vorherigen sieben Partien 15 Punkte geholt und war dreimal in Folge ohne Gegentor geblieben. Bei Freiburg hatte in den vergangenen vier Spielen sogar die Null gestanden, alle Partien wurden gewonnen, zuletzt gab es sogar ein 5:0 gegen Werder Bremen.

Augsburg hat Chancen, aber nutzt sie nicht

Die Defensivreihen der beiden Mannschaften sind aktuell die Prunkstücke - und das zeigte sich auch im Spiel. Vor allem Freiburg konzentrierte sich darauf, Augsburg agierte mutiger und kontrollierte die Partie. Es dauerte ein wenig bis zur ersten Chance, die es dann aber gleich in sich hatte. Frank Onyeka versuchte es per Direktabnahme aus 16 Metern und SC-Keeper Noah Atubolu konnte den Ball gerade noch an die Latte lenken (24.).

Auch in der Folge wurde es nur vor dem Freiburger Tor gefährlich, doch Augsburg machte zu wenig aus den Möglichkeiten. Zweimal Dimitrios Giannoulis (27./38.) und Fredrik Jensen (44.) schlossen nach Flanken zu ungenau ab, Phillip Tietz schoss den Ball aus zwölf Metern völlig freistehend genau in die Arme von Atubolu (45.+2). So hielten sich auch nach der ersten Halbzeit beide Teams weiter schadlos.

Beste lässt die beste Möglichkeit liegen

Freiburg machte nach vorne fast gar nichts, erhöhte die offensive Intensität nach der Pause aber wenigstens etwas. Merlin Röhl hatte in der 57. Minute den ersten nennenswerten Abschluss aus 18 Metern, mit dem Finn Dahmen, der mit über 400 Minuten ohne Gegentor einen neuen Vereinsrekord aufstellte, aber keine Probleme hatte.

Seine ganze Klasse zeigte Dahmen dann, als Jan-Niklas Beste wenige Sekunden nach dessen Einwechslung vor ihm auftauchte, im Eins-gegen-eins aber nicht am Augsburger Torhüter vorbeikam (63.). Es war die größte Chance der Partie und ein Beleg dafür, dass sich die Kräfteverhältnisse verschoben hatten - der Sportclub war nun die bessere Mannschaft, der FCA dagegen nicht mehr so stark.

Freiburg schafft es vor wegweisendem Leipzig-Duell nicht auf Platz vier

Das änderte sich dann aber plötzlich wieder, innerhalb von zwei Minuten hatte Augsburg dann wieder drei Abschlüsse, bei denen wieder das Manko der ersten Halbzeit Bestand hatte - die fehlende Genauigkeit. In den letzten 20 Minuten plätscherte die Partie allerdings nur noch vor sich hin, keine Mannschaft bemühte sich noch sonderlich um den Sieg. In der Nachspielzeit vergab Mounié dann doch noch die Riesenchance auf einen Heimsieg, er traf aber nur den Pfosten (90.+3).

So blieb Augsburg zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor, Freiburg zum fünften Mal - die Breisgauer verpassten allerdings den Sprung auf Platz vier. Am kommenden Samstag (08.03.2025, 18.30 Uhr) geht es für sie dann im Duell zweier Königsklassen-Anwärter gegen RB Leipzig darum, sich im Kampf um die Champions League festzusetzen. Für Augsburg geht es ein paar Stunden vorher bei Borussia Dortmund weiter.