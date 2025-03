72. Kurz darauf gibt es dann gleich den nächsten Wechsel hinterher. Bahoya ersetzt Wahi, zusammen mit dem Batshuayi-Tausch ist das Ganze nun wesentlich offensiver.

71. Für Koch kann es dann doch nicht weitergehen, er fasst sich immer wieder an den Kopf. Für ihn ist nun Batshuayi mit dabei.

69. Granit Xhaka Leverkusen Gelbe Karte für Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Xhaka will einen Ball gegen Skhiri abschirmen, tritt diesem dabei jedoch auf den Knöchel. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte der Partie.

66. Aus dem Mittelfeld heraus startet Wirtz und ist kaum zu stoppen, bewegt sich schließlich links an den Sechzehner und steckt zu Tella durch. Dessen Hereingabe bringt Adli nicht an Trapp vorbei, zuvor lag aber ohnehin eine Abseitsstellung vor.

65. Die Gastgeber stecken noch nicht auf. Nach kurzem Zuspiel von Götze schickt Brown Ekitiké links in den Sechzehner. Der Angreifer schließt aus spitzem Winkel mit der Pike ab und trifft das Leder dabei nicht richtig. So hat Hrádecký keine Probleme, sicher zuzupacken.

64. Im Vorfeld des Treffers sind Koch und Adli mit dem Kopf zusammengestoßen, der Frankfurter muss behandelt werden. Auch für ihn kann es aber wohl weitergehen.

62. Aleix García Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:4 durch Aleix García

Bayer ist wieder eiskalt und macht vermeintlich den Deckel auf diese Partie. Eine Hereingabe von Frimpong von rechts wird an den Sechzehner geklärt, wo Aleix García heranrauscht und das Leder aus 20 Metern zentraler Position mit vollem Risiko nimmt. Skhiri geht da nicht richtig hin, so schlägt das Leder links unten ein. Trapp ist chancenlos, ein toller Treffer.

60. Nach einem Pass von Álex Grimaldo zieht Adli links am Sechzehnereck aus der Drehung ab. Der flache Versuch auf das lange Eck ist leichte Beute für Trapp.

59. Eine kurze Eckenvariante der Eintracht auf der rechten Seite geht komplett schief, Leverkusen kontert. Wahi hat aufgepasst, sprintet mit nach hinten und kann letztlich den Pass von Álex Grimaldo verhindern.

58. Alonso reagiert auf die erstarkende Eintracht mit einem Wechsel. Schick macht Platz für Adli.

58. Amine Adli Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

58. Patrik Schick Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

56. Links an der Grundlinie setzt sich Brown gut gegen Firmpong durch und gibt dann zu Ekitiké weiter. Der versucht es aus spitzem Winkel mit einer Hereingabe, doch Mario Hermoso ist zur Stelle und klärt per Grätsche.

54. Nach einem Zweikampf mit Götze bleibt Mukiele liegen. Der Leverkusener hatte da die Stollen des Frankfurters abbekommen, kann aber nach längerer Unterbrechung wohl weitermachen.

53. Skhiri erahnt einen Pass zentral auf Aleix García, mit einer Grätsche unterbindet Xhaka den möglichen Konter jedoch im Ansatz. Die Gastgeber wirken wesentlich aggressiver und beschäftigen Bayer so auch in den Zweikämpfen mehr.

50. Mit einem steilen Pass wird Wahi rechts an den Sechzehner geschickt. Seine flache Hereingabe kommt etwas zu nah an den Kasten heran und so packt Hrádecký sicher zu. Dennoch, die Eintracht kommt mit Schwung aus der Kabine.

48. Das geht doch mal gut los. Einen langen Ball legt Wahi mit der Brust für Ekitiké ab, der aus 17 Metern zentraler Position sofort abschließt und den rechten Außenpfosten trifft. Allerdings war sein Sturmpartner und Neuzugang zuvor im Abseits gestanden.

46. Es geht weiter. Bei Frankfurt wird doppelt gewechselt, Knauff und Larsson bleiben in der Kabine, dafür sind nun Collins und Højlund mit dabei.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause, Leverkusen führt bei Frankfurt mit 3:1. Die Werkself ist doch sehr überlegen und auch eiskalt, kurz sah es nach einer Demontage der Eintracht aus. Der Fehler von Mukiele hat die Gastgeber jedoch zurückgeholt in diese Partie und irgendwie ist so doch noch Spannung drin. Kurz vor der Halbzeit haben es die Adlerträger dann auch besser gemacht. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Leistung der Gäste, die auch im zweiten Durchgang dieses Spektakels für jede Menge Treffer gut sind. Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. Bis gleich.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Mit einem langen Ball schickt Skhiri Knauff rechts, der setzt sich gegen Álex Grimaldo körperlich durch und kann so frei in die Mitte starten. Seine Hereingabe kann Tah so abfälschen, dass Hrádecký sicher zupacken darf.

45. Drei Minuten gibt es noch obendrauf. Sehen wir einen weiteren Treffer vor der Pause?

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Wahi erobert einen zweiten Ball und geht rechts nach vorne. Seine flache Hereingabe an den Elfmeterpunkt rutscht durch alle durch und läuft dann aus dem Strafraum, das hätte durchaus gefährlich werden können.

43. Nach Pass von Wirtz geht Frimpong rechts an der Grundlinie in den Strafraum. Seine flache Hereingabe kann dann Skhiri per Grätsche abwehren, in der Folge kommt Tella nicht zum Abschluss. So kann die Hintermannschaft der Hausherren letztlich bereinigen.

41. Das Tor hat die Eintracht zurück in diese Partie geholt. Ekitiké geht von rechts in den Sechzehner und wird nicht richtig angegriffen. So kommt er aus 14 Metern zum Abschluss, jagd das Spielgerät jedoch links klar drüber.

39. Links am Strafraum spielt Wirtz einen Doppelpass mit Schick und zieht dann aus 17 Metern ab. Der flache Versuch auf das kurze Eck ist kein Problem für Trapp, der sicher zupackt.

37. Hugo Ekitiké E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:3 durch Hugo Ekitiké

Durch ein Geschenk kommt Frankfurt auf die Anzeigetafel. Einen langen Ball auf Ekitiké hat Mukiele eigentlich, spielt im eigenen Sechzehner jedoch zu kurz zurück auf Hrádecký. So geht der Angreifer dazwischen, umkurvt am rechten Fünfmeterraumeck den Keeper, der keinen Elfmeter riskieren will, und schiebt dann aus zentraler Position ein. Was für ein Fehler des Bayer-Verteidigers.

35. Das Tor wird noch kurz auf Abseits geprüft, aber es war alles in Ordnung. Xhaka spielt hier herausragende Pässe, ist die bestimmende Person im Mittelfeld. Da muss sich Toppmöller unbedingt etwas überlegen, um den Schweizer aus dem Spiel zu nehmen.

33. Patrik Schick Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:3 durch Patrik Schick

Was ist diese Mannschaft gut, was ist diese Mannschaft kalt. Xhaka chippt den Ball aus zentraler Position links hinter die Kette auf Álex Grimaldo. Der umläuft den Ball und legt dann leicht zurück auf Schick, der am ersten Pfosten aus sieben Metern unter Bedrängnis in das kurze Eck einschiebt. Trapp ist ohne Chance.

31. Frankfurt hat hier eine doppelte kalte Dusche bekommen. Die Eintracht ist eigentlich ganz gut drin, aber bekommt einfach keine eigenen Angriffe auf den Rasen. So ist es natürlich schwer.

29. Nordi Mukiele Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Nordi Mukiele

Die anschließende Ecke sorgt dann aber für das Tor. Álex Grimaldo bringt diese von links in den Fünfmeterraum, wo mehrere Spieler hochsteigen, aber keiner richtig hinkommt. So flippert das Spielgerät etwas, Mukiele schlägt zunächst über den Ball, trifft diesen dann aus fünf Metern zentraler Position aus dem Getümmel heraus doch noch. So schließt er unhaltbar für Trapp links ein. Da muss die Frankfurter Defensive einfach entschlossener bereinigen.

29. Fast fällt gleich der zweite Treffer! Bayer gewinnt hoch den Ball, Xhaka schickt Tella links in den Sechzehner. Am linken Fünfmeterraumeck wird der Winkel etwas spitz und so scheitert der Torschütze mit seinem Schussversuch am herauskommenden Trapp.

28. Am eigenen Sechzehner leistet sich Wirtz einen Fehlpass, klärt das Ganze jedoch auch wieder, indem er eine Flanke von Ekitiké wegköpft. Aus so einer Situation muss die Eintracht einfach mehr machen.

26. Nathan Tella Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Nathan Tella

Und dann fällt aber doch der erste Treffer und die Führung für die Werkself ist verdient. Frankfurt rückt nach einem geklärten Ball nicht richtig hintenraus, so kann Xhaka mit einem tollen flachen Pass Tella bedienen. Der zieht von halblinks in die Mitte, setzt einen Haken und schließt dann gegen zwei Gegenspieler aus 17 Metern zentraler Position ab. Der Schuss geht flach ins linke Eck, weder Trapp noch einer der beiden Verteidiger kommt da dazwischen, ein toller Abschluss.

25. Leverkusen hat hier ganz klar die Spielkontrolle inne, nur selten kann die Eintracht mal länger den Ball halten. Noch ist aber keine wirklich zwingende Torchance dabei herausgekommen.

22. Die Gäste kombinieren sich links über Wirtz und Álex Grimaldo schön nach vorne. Xhaka bedient dann rechts am Sechzehner Frimpong, dessen direkte flache Hereingabe jedoch geklärt werden kann. Der anschließende Eckball verpufft wirkungslos.

20. Durch einen schnell ausgeführten Einwurf von rechts bringt Wirtz Schick in eine Eins-gegen-Eins-Situation mit Koch. Der deutsche Nationalspieler behält die Oberhand und kann den Angreifer vom Spielgerät trennen.

18. Mit einem geschickten Laufweg verschafft sich Wirtz zwischen den Ketten Raum und wird von Xhaka gefunden. Sein anschließender Pass aus halbrechter Position in die Mitte zu Schick ist jedoch etwas zu steil, Koch ist zur Stelle und bereinigt.

16. Nach einem Foul von Skhiri an Xhaka im Mittelfeld geraten der Schweizer und der dazukommende Wahi aneinander, es entsteht eine kleine Rudelbildung. Zwayer kommt noch ohne Karten aus.

15. Bayer hat die besseren Gelegenheiten! Einen schlimmem Fehler im Aufbau kann Tella zunächst nicht nutzen, doch Leverkusen bleibt dran. Xhaka flankt aus dem linken Halbfeld an den zweiten Pfosten, wo Schick vollkommen freisteht und aus sieben Metern clever gegen die Laufrichtung von Trapp köpft. Doch Theate hat aufgepasst, steht neben seinem Keeper richtig und köpft das Spielgerät weg.

13. Im Nachgang einer Ecke von links kann Frimpong aus dem rechten Halbfeld an den zweiten Pfosten flanken. Dort ist Schick eingelaufen und gibt direkt nochmal in die Mitte, Theate hat jedoch aufgepasst und klärt mit dem Kopf.

11. Die Gastgeber kontern, weil Ekitiké im Mittelkreis einen Pass von Aleix García erahnt. Der Franzose wird zunächst von Götze geschickt und geht Richtung Strafraum, gibt dann zu Wahi weiter, wird aber umgehend von diesem rechts in der Box gesucht. Der Laufweg zur Kugel passt nicht ganz und so geht sein Schuss aus zwölf Metern im kurzen Eck klar drüber, da wäre durchaus mehr drin gewesen.

9. Zunächst findet Aleix García mit einer Hereingabe aus dem rechten Halbfeld am zweiten Pfosten Wirtz, dem verspringt, untypisch, jedoch das Leder. Leverkusen bleibt dran, Álex Grimaldo kommt links zur Flanke, in der Mitte ist jedoch niemand eingelaufen, der das Ganze verwerten kann.

7. Es ist eine intensive Anfangsphase, beide Teams sind mit vollen Tempo drin. Bislang bekommt es die Werkself etwas besser hin, das Pressing des Gegners zu überspielen.

5. Leverkusen wird da schon gefährlicher! Frimpong geht rechts zur Grundlinie und bedient Wirtz, der aber gestört wird. So springt das Leder zu Aleix García, dessen Schuss aus 17 Metern halbrechter Position Schick am rechten Fünfmeterraumeck absichtlich noch gefährlich Richtung kurzen Pfosten abfälscht. Trapp kommt da nicht hin, allerdings geht das Spielgerät auch knapp vorbei.

4. Die Gastgeber kommen ein erstes Mal Richtung Strafraum, Götze hat halblinks den Ball, findet aber keine richtige Anspielstation. So kommt das Leder etwas glücklich zu Koch, dessen Schuss aus 25 Metern zentraler Position aber abgeblockt werden kann, der Innenverteidiger hatte die Kugel nicht richtig getroffen mit seinem schwächeren linken Fuß.

3. Es ist sofort zu spüren, dass beide Mannschaften einen offensiven Spielstil pflegen. Sowohl die Eintracht als auch Bayer gehen vorne hoch drauf und wollen erst gar keinen Spielaufbau des Gegners zulassen.

1. Dann rollt der Ball im Topspiel auch schon. Frankfurt hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Felix Zwayer den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

So hat Bayer auch das Hinspiel gewonnen, allerdings fällt dieses Spiel eher unter die Kategorie Arbeitssieg. Andrich und Boniface drehten die Partie damals nach dem Führungstreffer durch Marmoush, der inzwischen in Manchester weilt, in ein 2:1 für die Werkself. Insgesamt hat Frankfurt die letzten vier Aufeinandertreffen mit diesem Gegner verloren, man will heute also diese kleine Negativserie durchbrechen. Auf jeden Fall steht uns ein spannendes Spiel bevor.

Das wird gegen Leverkusen jedoch alles andere als einfach. Mit der Meisterschaft wird es bei aktuell elf Punkten Rückstand zwar höchstwahrscheinlich nichts mehr, die Form stimmt jedoch bei der Werkself. Seit drei Partien in der Liga ist Bayer nun schon ohne Gegentor, zuletzt gegen Kiel gewannen die Gäste äußerst abgeklärt mit 2:0. Allerdings wird die heutige Partie etwas überstrahlt vom Achtelfinale der Königsklasse am Mittwoch gegen Bayern, vielleicht ergibt sich so die Chance für den Außenseiter, denn Leverkusen ist klarer Favorit.

Es steht ein absolutes Spitzenspiel auf dem Plan, der Tabellendritte empfängt den Zweiten des Tableaus. Allerdings hat Frankfurt Leverkusen mit acht Punkten Rückstand schon etwas aus den Augen verloren, für die Eintracht geht es sicherlich mehr um die Absicherung der Champions League. Nach den Spielen heute Mittag beträgt der Vorsprung auf Platz fünf noch … Zähler. Das liegt auch daran, dass die Adler nur eines der vergangenen fünf Bundesligaspiele gewinnen konnten, dreimal Unentschieden bringt einen einfach nicht vom Fleck. Nach dem etwas ernüchternden 0:4 gegen Bayern letzte Woche will der Gastgeber nun zurück in die Spur finden.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Frankfurt beruft Trainer Dino Toppmöller mit Koch, Götze, Skhiri, Brown und Wahi fünf Neue im Vergleich zum letzten Spiel in die Startelf. Für sie müssen Collins, Tuta, Bahoya, Højlund und Uzun weichen. Tuta fehlt dabei gelbgesperrt, Chandler und Matanović sind verletzt. Koch war lange Wackelkandidat, ist aber dabei. Wahi gibt sein Startelfdebüt. Auf der anderen Seite rotiert auch Leverkusen-Coach Xabi Alonso. Hrádecký, Mario Hermoso, Aleix García, Tella und Mukiele ersetzen Kovář, Tapsoba, Hincapié, Andrich und Adli in der Anfangsformation. Auch die Gäste haben mit Hincapié einen gelbgesperrten Spieler, dazu kommen die Langzeitverletzten Belocian und Terrier. Hrádecký ist zurück im Tor, dafür fehlt Tapsoba kurzfristig.