Meisterschaft perfekt, Triple ist möglich Meisterfeier nach dem Pokalfinale in der BayArena Stand: 15.04.2024 11:35 Uhr

Bayer Leverkusens offizielle Meisterfeier findet am 26. Mai statt. Die große Party mit Meisterschale und möglichen weiteren Trophäen soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dann in der BayArena steigen.

Am Abend zuvor bestreitet Bayer 04 das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Partie am Samstagabend ist gleichbedeutend mit der letzten von drei möglichen Titelchancen für den Werksclub in dieser Saison.

Europa-League-Titel winkt auch noch

Drei Tage vor dem Pokal-Endspiel findet in Dublin das Europa-League-Finale statt. Leverkusen steht in dem Wettbewerb im Viertelfinale und geht nach einem 2:0 im Hinspiel an diesem Donnerstag als Favorit ins Rückspiel gegen West Ham United (am 18.04. ab 21 Uhr live im Audiostream und Live-Ticker bei der Sportschau).

Die Meisterschale erhält das Team von Trainer Xabi Alonso nach dem 34. Spieltag. Am 18. Mai empfängt Bayer 04 zum Abschluss der Bundesliga-Saison den FC Augsburg im heimischen Stadion. Anschließend wollen die Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Marc Lenz und Steffen Merkel, der Mannschaft die Meisterschale überreichen.

Leverkusen hatte mit einem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt gemacht.