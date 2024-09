Perfekter Bundesliga-Start Heidenheim zerpflückt konteranfällige Augsburger Stand: 01.09.2024 17:43 Uhr

Zwei Spiele, sechs Punkte: Der 1. FC Heidenheim hat mit einem perfekt eingespielten Team den viel zu konteranfälligen FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga mit 4:0 (2:0) zerpflückt.

Am Sonntag bejubelte Heidenheim den zweiten Saisonsieg. In der FCH-Bilanz stehen nun sechs Tore und kein Gegentreffer. Zum ersten Mal in der eigenen Geschichte gewann Heidenheim außerdem im deutschen Fußball-Oberhaus mit vier Treffern Unterschied. Diese erzielten Paul Wanner (9., Handelfmeter), Léo Scienza (30.), Adrian Beck (69.) und Maximilian Breunig (74.).

Durch den Sieg ist der FCH, der wettbewerbsübergreifend bisher alle fünf Pflichtspiele gewonnen hat, vorerst Bundesliga-Tabellenführer. Bayern München und der SC Freiburg müssen sich im späten Sonntagsspiel (17.30 Uhr) strecken, um Heidenheim vor der Länderspielpause noch als Spitzenreiter abzulösen.

18-jähriger Wanner schreibt Strafstoß-Geschichte

Es war ein rasanter Beginn. Gewissermaßen für den Startschuss sorgte Augsburgs Arne Maier mit einem direkten Freistoß aus der Distanz - der Ball klatschte an den Querbalken, FCH-Torwart Kevin Müller wäre nicht rangekommen (3.).

Danach ging es weiter mit der nächsten aufregenden Szene: Nach einer Ecke von Scienza reklamierte Heidenheim ein Handspiel von Keven Schlotterbeck im Strafraum. Schiedsrichter Martin Petersen entschied nach VAR-Überprüfung und Ansicht der Bilder auf Strafstoß.

Diesen verwandelte der 18-jährige Angreifer Wanner eiskalt. Damit wurde er zum jüngsten Elfmeter-Torschützen der Bundesliga-Geschichte, er verdrängte HSV-Idol Manfred Kaltz, der bei seinem ersten verwandelten Strafstoß einen guten Monat älter war.

Augsburg scheitert am Aluminium, FCH effektiv

In der Folge mühte sich der FCA bei 63 Prozent der Ballbesitzanteile ab, Lösungen im Angriffsdrittel zu finden. Bei 7:5 Torschüssen zugunsten der "Fuggerstädter" fehlte aber auch das Glück: Nach einem Eckstoß köpfte Schlotterbeck den Ball an die Latte (26.) - zum zweiten Mal in dieser Partie rettete das Aluminium die Gastgeber.

Heidenheim hatte das Glück des Tüchtigen, machte es aber auch clever und kam immer wieder in vielversprechende Kontersituationen. Und der FCH war einfach effektiver als Augsburg.

Angreifer Marvin Pieringer, neu in die Startelf gerückt, bewies nach Flanke von Jonas Föhrenbach eine gute Übersicht und bediente Scienza, dessen Volleyschuss Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw nicht mehr von der Linie kratzen konnte - 2:0 für Heidenheim. Pieringer hätte sogar fast schon auf 3:0 gestellt, er verfehlte aber kurz vor der Pause im Strafraum knapp den Ball (41.).

Heidenheim macht mit Doppelschlag Sack zu

Augsburg-Trainer Jess Thorup reagierte auf den Rückstand und brachte zur zweiten Hälfte mit Ruben Vargas einen neuen Mann für die Offensive, auch Marius Wolf kam als Außenbahnspieler. Mads Pedersen und Fredrik Jensen gingen runter (46.). Der FCA versuchte, den Druck auf die Gastgeber zu erhöhen, doch ein Durchkommen gab es vorne nicht.

Stattdessen machte Heidenheim über perfektes Umschaltspiel den Deckel drauf. Wanner eroberte im Halbfeld energisch den Ball und legte für Beck auf, der aus kurzer Distanz Schützenhilfe vom Innenpfosten bekam und zum 3:0 traf. Nur wenige Minuten später leitete vor der Saison vom SSV Ulm gekommene Scienza den nächsten tadellosen Spielzug ein, dann übernahmen zwei Joker: Sirlord Conteh legte quer zu Breunig, der abstaubte.

Letzterer verhinderte auch noch den Augsburger Ehrentreffer - er klärte einen Kopfball von Kristijan Jakic nach einem Eckstoß auf der Linie (79.). In der Schlussphase passierte nicht mehr viel.

FCH in Dortmund, Augsburg gegen St. Pauli

Der 1. FC Heidenheim reist nach der Länderspielpause zu Borussia Dortmund (13.09., 20.30 Uhr), der FC Augsburg empfängt am nächsten Sonntag Aufsteiger St. Pauli (15.09., 15.30 Uhr).