45. +6 Halbzeitfazit:

Der FC Heidenheim ist auf dem besten Weg seine Siegesserie in dieser Saison auszubauen und führt gegen den FC Augsburg mit 2:0. Die Partie war vor allem in der ersten halben Stunde sehr unterhaltsam und intensiv, nach dem Elfmetertor durch Wanner ließen sich die Augsburger nicht aus der Ruhe bringen und kamen selbst zu zwei Lattentreffern. Allerdings war es dann erneut der FCH, der die Kugel im Tor unterbrachte. Léo Scienza, der auffällige Neuzugang aus Ulm, traf zum 2:0. Danach war für den FCA ein wenig der Ofen aus, sie agierten offensiv harmlos. Jess Thorup muss sich nun in der Halbzeit etwas einfallen lassen, damit seine Mannschaft hier noch wenigstens einen Punkt mitnehmen kann.

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Jeffrey Gouweleeuw beschwert sich, da Schiedsrichter Petersen einen schnellen Freistoß aus dem eigenen Stafraum verwehrt hat.

45. +4 Ein Handspiel von Kerber wird nicht geahndet, so gibt erst Freistoß und dann Eckball für die Heidenheimer. Die Ecke wird wegen Offensivfoul abgepfiffen.

45. +1 Glück für Schlotterbeck, der Scienza direkt vor der Strafraumgrenze foult und dafür Gelb gesehen hätte, aber Scienza stand zuvor knapp im Abseits.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

45. Augsburg kombiniert sich schön durch, Tietz legt dann links im Strafraum mit dem Rücken zum Tor zurück - aber da ist keiner.

43. Das Spiel hat nun viele Unterbrechungen, der eingewechselte Kerber liegt nach einem Foul von Breithaupt am Boden.

41. Pieringer verpasst das 3:0! Nach einer Ecke von Scienza köpft Schöppner in Richtung ersten Pfosten, wo Pieringer ganz knapp verpasst. Das wäre es gewesen!

41. Luca Kerber Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Luca Kerber

41. Lennard Maloney Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Lennard Maloney

40. Es geht nicht weiter bei Maloney, der vor Schmerzen gebückt das Feld verlässt. Wieder Unterzahl für den FCH, das sieht nicht gut aus bei dem US-Amerikaner.

38. Geburtstagskind Pedersen zirkelt den Ball von der Strafraumgrenze links weit am Tor vorbei, er kann sich an seinem 28. Geburtstag nicht selbst beschenken.

38. Maloney beißt auf die Zähne und darf wieder mitspielen. Die kurze Unterzahl des FCH konnten die Augsburger nicht ausnutzen.

36. Nach einem harmlosen Eckball des FCA liegen Maloney und Jensen auf dem Boden. Jensen kann kurze Zeit später wieder aufstehen, Maloney hat Schmerzen im Rücken.

34. Wieder führt Arne Maier den Freistoß aus zentraler Position und 20 Metern aus, aber dieses Mal ist der Standard nicht wirklich gefährlich.

33. Für den FCA ist der Zwischenstand bitter, hatten sie doch selbst auch zwei Lattentreffer.

30. Léo Scienza Heidenheim Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 2:0 durch Léo Scienza

Léo Scienza erhöht mit seinem ersten Bundesligator auf 2:0! Nach einer Flanke von Föhrenbach köpft Pieringer vom rechten Pfosten zu Léo Scienza, der am ersten Pfosten freisteht und aus sechs Metern in das lange Eck trifft. FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw kann nichts mehr retten.

29. Trotz eines Stoppfehlers von Wanner kommt der FCH mit Schnelligkeit Richtung Strafraum des Gegners, wird dann aber jedoch gestoppt.

26. Schon wieder Latte! Eckball für den FCA, über Umwege kommt der Ball auf den Kopf von Keven Schlotterbeck zentral im Strafraum, der die Kugel an das Aluminium bringt.

24. Es gibt eine Trinkpause und kurz Zeit zum Durchschnaufen für die Spieler.

23. Jensen mit dem nächsten Abschluss kurz vor der Strafraumgrenze, die Kugel fliegt halbhoch am rechten Pfosten vorbei.

21. Der FCH spielt bislang sehr mutig und hat mehr vom Spiel. Auch jetzt laufen sie über Pieringer und Wanner an, aber der FCA ist aufmerksam.

19. Schon wieder liegt Scienza im Mittelfeld am Boden, dieses Mal nach einem Schlag von Breithaupt auf den Rücken. Zuvor wurde Schöppners Schussversuch von der Sechzehnergrenze abgeblockt.

17. Breithaupt spielt den Ball und räumt dann Scienza ab. Der Brasilianer liegt kurz am Boden, es geht dann aber weiter für ihn.

16. Wieder Maier, der nach einer Ablage von Tietz halblinks von der Strafraumgrenze abzieht - der Ball geht links vorbei am Tor.

14. Arne Maiers Eckball von links landet direkt in den Armen von Kevin Müller, der dann das Spiel schnell macht. Scienza foult bei seinem Konterversuch jedoch Jensen, die Aktion wird abgepfiffen.

13. Es ist eine intensive Partie bislang. Der FCA drängt nun auf einen Abschluss, aber noch steht die Abwehr des Gastgebers sehr souverän.

12. Pieringer fackelt nicht lange und probiert es im Laufen von halblinks aus dem Strafraum. Der Ball fliegt am zweiten Pfosten vorbei. Kein schlechter Versuch!

10. Für die Gäste ist es natürlich alles andere als ein optimaler Start. Sie versuchen nun zu reagieren und das Spiel in das letzte Drittel des FCH zu verlagern.

9. Paul Wanner Heidenheim Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:0 durch Paul Wanner

Der Junge ist der Wahnsinn! Ganz lässig verlädt er Nediljko Labrović und schießt stark in die aus seiner Sicht rechte untere Ecke ein. Heidenheim führt!

8. Der VAR schaltet sich ein, Schiedsrichter Petersen entscheidet nach dem Studieren der Bilder auf Elfmeter!

6. Nach einer Ecke von Scienza reklamieren die Heidenheimer ein Handspiel von Schlotterbeck im Strafraum. Der Augsburger kam tatsächlich mit der Hand an die Kugel.

5. Föhrenbach setzt sich mit einem tollen Solo halblinks durch und will dann von der Grundlinie aus flanken, dieser Versuch wird jedoch zur Ecke geköpft - und die bringt anschließend nichts ein.

3. Latte! Der Freistoß von links und aus zweiter Reihe von Arne Maier knallt direkt gegen die Latte, Müller scheint die Kugel ein wenig unterschätzt zu haben. Freche Idee des Augsburgers.

1. Die erste Offensivaktion der Gäste verteidigt die letzte Kette der Heidenheimer gut und erobert den Ball.

1. Der Ball rollt, kann der Gastgeber gegen Augsburg seine Siegesserie fortsetzen?

1. Spielbeginn

In den letzten Tagen waren die Augen auf Niklas Dorsch gerichtet. Der 26-Jährige wechselte am Deadline Day von Augsburg zum FCH, wo er bereits früher einmal aktiv war. Heute steht er jedoch noch nicht im Kader. Augsburg wiederum gab die Verpflichtung von Alexis Claude-Maurice bekannt, zudem wurden Frank Onyeka vom FC Brentford sowie Chrislain Matsima aus Monaco als Leihgaben geholt. Auf Heidenheimer Seite wechselt Frank Schmidt im Vergleich zum Erfolg gegen Häcken gleich sieben Mal: Conteh, Siersleben, Theuerkauf, Kerber, Thomalla, Kaufmann und Busch rücken allesamt auf die Bank, für sie spielen Föhrenbach, Traoré, Gimber, Schöppner, Beck, Scienza und Wanner. Für 11 Millionen Euro Ablöse wechselte Arne Engels unter der Woche gen Glasgow - Thorup muss deswegen ein Mal rotieren, Jensen ersetzt den Abgang.

Sowohl Augsburg als auch Heidenheim sind noch im DFB-Pokal vertreten. Gegen Viktoria Berlin lagen die Augsburger zwar früh zurück, erfüllten aber schlussendlich ihre Pflichtaufgabe mit 4:1. Ebenfalls vier Tore schoss Heidenheim gegen Regionalligist Villingen, dort endete das Spiel 4:0. Beim Bundesligaauftakt holte die Thorup-Elf in einer rasanten Partie daheim gegen den SV Werder Bremen ein 2:2-Unentschieden. Die Tore für die bayerischen Schwaben erzielten Rexhbecaj und Neuzugang Samuel Essende. Nun soll gegen den FCH der erste Dreier gelingen, das wird jedoch keine einfache Aufgabe werden. Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel gegen Heidenheim lobte Thorup den Gegner, er habe viel Respekt für die Arbeit, die über das letzte Jahr und dieses Jahr gemacht wurde.

Mit einem Sieg gegen Aufsteiger FC St. Pauli startete die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt in die Bundesliga-Saison. Für den 2:0-Endstand sorgten Paul Wanner bei seiner Premiere im FCH-Dress und Jan Schöppner. Unter der Woche durften die Heidenheimer dann einen weiteren Erfolg feiern: In den Conference-League-Playoffs setzte man sich mit 3:2 gegen den BK Häcken durch und sicherte sich das Ticket für den internationalen Wettbewerb. Die Matchwinner in der Schlussphase waren erneut der junge Paul Wanner und Mathias Honsak. Nun geht es in der Gruppenphase unter anderem gegen den großen FC Chelsea, der Auftakt erfolgt daheim gegen NK Ljubljana.

Der Abschluss des zweiten Spieltages steht an. Bevor um 17:30 Uhr der FC Bayern München und der SC Freiburg aufeinandertreffen, geht es um 15:30 Uhr zwischen dem FC Heidenheim und dem FC Augsburg rund. Die Heidenheimer belegen in der Tabelle momentan den fünften Platz und könnten mit einem Sieg sogar kurzzeitig auf Platz eins klettern. In der vergangenen Saison ging zwei Mal der FCA, der derzeit auf Tabellenplatz 14 zu finden ist, als Sieger vom Platz.