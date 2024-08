Jeweils Tor und Vorlage Kleindienst und Honorat lassen Gladbach in Bochum jubeln Stand: 31.08.2024 17:44 Uhr

Borussia Mönchengladach hat dank seiner beiden Stürmer Tim Kleindienst und Franck Honorat am zweiten Bundesliga-Spieltag den ersten Sieg gefeiert. Die Borussia gewann am Samstag (31.08.2024) ihr Auswärtsspiel beim VfL Bochum mit 2:0 (1:0).

Kleindienst sorgte nach Vorlage von Honorat in der 67. Minute für die Gladbacher Führung. In der 78. Minute legte dann Kleindienst seinem Sturmpartner Honorat den Treffer zum 2:0 auf. Während die Gladbacher damit die ersten drei Punkte der Saison eingefahren haben, wartet der VfL nach der Pleite im Pokal auch in der Liga weiter auf den ersten Punkt und auch auf das erste Tor.

Hofmann zielt knapp rechts vorbei.

Der VfL war nach zwei Pflichtspielniederlagen zu Saisonstart zu Beginn an auf Wiedergutmachung aus und begann energisch. Und in der 18. Minute waren die Bochumer der Führung nahe: Der Abschluss von Philipp Hofmann von der linken Seite ging jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei.

Die Borussia kam erst gegen Mitte der ersten Halbzeit so richtig ins Spiel. Und ausgerechnet der Ex-Bochumer Kevin Stöger war nun die treibende Kraft. In der 25. Minute legte Luca Netz den Ball von der linken Seite in den Rückraum, wo Stöger völlig frei stand und abziehen konnte. VfL-Torwart Patrick Drewes und Ibrahima Sissoko auf der Linie klärten aber im Verbund.

Zwei Minuten später hatte Stöger schon die nächste Chance, setzte den Ball aus 20 Metern aber knapp am Bochumer Tor vorbei (27.). Gladbach war nun jedoch die bessere Mannschaft, spielte sich bis zur Pause aber keine nennenswerten Chancen mehr heraus.

Bochums Joker sorgen direkt für Gefahr

Bochums neuer Trainer Peter Zeidler reagierte und brachte nach der Pause mit Aliou Baldé und Myron Boadu zwei Neuzugänge in die Partie. Und das hätte sich fast ausgezahlt. Drei Minuten nach Wiederanpfiff zog Baldé nach einem Konter aus rund 20 Metern ab und verfehlte das Tor nur knapp (48.). Nur eine Minute später verpasste Boadu aus 13 Metern die Bochumer Führung.

Im Tor lag der Ball kurze Zeit später trotzdem - aber im Bochumer. Honorat traf nach Zuspiel von Kleindienst zur vermeintlichen Gladbacher Führung. Kleindienst stand zuvor jedoch knapp im Abseits (54.). Nur drei Minuten später hätte Honorat beinahe wieder getroffen, setzte den Ball aus spitzem Winkel aber an den Pfosten (57.).

Honorat bedient Kleindienst - 1:0

In der 67. Minute durften die Gladbacher dann aber doch jubeln: Bochum versuchte, die Gladbacher hoch anzulaufen, tat das jedoch viel zu halbherzig. Die Borussia hatte keine Probleme, sich nach vorne zu kombinieren. Am Ende der Kette sah dann Honorat den vor dem Tor völlig freistehenden Kleindienst, schlug eine maßgenaue Flanke und der Stürmer musste den Ball aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken.

Bochum bemühte sich anschließend im Spiel nach vorne. Die beste Chance vergab Lukas Daschner, dessen Flachschuss Jonas Omlin im Gladbacher Tor nicht vor Probleme stellte (76.).

Honorat erhöht nach Fehler von Medic

Stattdessen leitete ein Bochumer Schnitzer die Entscheidung ein. Innenverteidiger Jakov Medic dribbelte mit dem Ball nach vorne, verlor ihn aber im Mittelfeld an den eingewechselten Rocco Reitz. Medic fehlte nun in der Abwehr. Das nutze Kleindienst, der in den Strafraum dribbelte und im richtigen Moment Honorat bediente. Wie schon Kleindienst beim 1:0 musste Honorat nur noch einschieben (78.).

Der VfL sendete noch einmal ein Lebenszeichen: In der 84. Minute knallte Maximilian Wittek eine Direktabnahme aus 16 Metern an die Latte. Mehr gelang den Bochumern nicht mehr.

Bochum in Freiburg, Gladbach gegen Stuttgart

Am 3. Spieltag der Bundesliga reist der VfL Bochum nach Freiburg (14.09., 15.30 Uhr), zeitgleich empfängt Gladbach im heimischen Stadion den VfB Stuttgart (14.09., 15.30 Uhr).