Ein Tor, eine Vorlage Ekitike zaubert Frankfurt zum Sieg gegen Hoffenheim Stand: 31.08.2024 17:50 Uhr

Bei Eintracht Frankfurts Heimdebüt in dieser Bundesliga-Saison war Hugo Ekitike gegen Hoffenheim der Mann des Tages.

Zum 3:1 (2:0)-Sieg steuerte Ekitike am Samstag (31.08.2024) den Führungstreffer bei (24.), legte das 2:0 durch Hugo Larsson (33.) auf und machte mit einem klugen Laufweg den Weg zum dritten Treffer durch Omar Marmoush (56.) frei. Nur mit dem Hoffenheimer Treffer von Andrej Kramaric (54.) hatte Ekitike überhaupt nichts zu tun.

Die feste Verpflichtung des Franzosen von Paris St. Germain im Sommer könnte eine der wichtigsten Entscheidungen der Eintracht für die Saison 2024/25 gewesen sein. Beim Heimsieg gegen Hoffenheim war Ekitike nicht zu bremsen. Im Sturmzentrum ständig unterwegs, nicht vom Ball zu trennen, spiel- und schussfreudig führte der 22-Jährige sein Team zum ersten Saisonsieg.

Ekitike veredelt Marmoushs Steilpass

Nach knapp 15 Minuten versuchte es Ekitike zum ersten Mal, traf aber nur das Außennetz. Beim zweiten Versuch klappte es dann spektakulär besser. Auf einen Steilpass von Marmoush entwischte der Eintracht-Stürmer über halblinks, umkurvte Hoffenheims Torwart Oliver Baumann und legte den Ball zur Führung ins Tor.

Das Tor war der Startschuss für eine richtig starke Frankfurter Phase - und Ekitike immer mittendrin. Ein Zuspiel des Franzosen legte Marmoush mit einem Schrägschuss fast ins Tor. Larsson machte es kurz darauf besser und brachte Ekitikes Querpass zum 2:0 unter. Insgesamt war der Franzose in der ersten Halbzeit an fünf von sieben Torschussversuchen beteiligt - und natürlich an beiden Treffern.

Eintracht bleibt auf Betriebstemperatur

In Durchgang zwei ging es zunächst munter weiter so. Frankfurt hatte Spaß, spielte direkt und brachte die Gäste reihenweise in Verlegenheit. Ekitike bediente von rechts Mario Götze, dessen Direktabnahme genau in Baumanns Armen landete (51.). Kurz darauf ließ Ekitike ein Zuspiel auf links in den Lauf von Marmoush klatschen und startete für eine Flanke in die Mitte durch. Doch Marmoush versuchte es selbst und verzog (53.).

Mitten in den Frankfurter Schwung fiel aus dem Nichts nach einem Querpass von Außen das 1:2 durch Kramaric. Doch das sollte die Hessen an diesem Tag nicht stoppen. Keine 120 Sekunden später stand es 3:1. Ekitike sperrte mit einem cleveren Lauf den Weg für Larsson frei. Der Schwede blieb in der Abwehr hängen. Aber Götze reagierte beim Abpraller gedankenschnell, spielte präzise auf Marmoush halblinks im Strafraum. Und der schoss aus elf Metern eiskalt unten links ein.

Gegen Ekitike und überhaupt Frankfurts Offensive war an diesem Tag kein Kraut gewachsen. Als der Mann des Tages (7 Torschussbeteiligungen, 22 Zweikämpfe) nach 65 Minuten unter großem Applaus ausgewechselt wurde, übernahm Marmoush und zog - oft im Verbund mit dem spielfreudigen Götze - noch einige gute Angriffe auf. Mehr Tore fielen zwar nicht mehr, aber Ende stand ein hochverdienter Sieg für Frankfurt, das nach nach dem 0:2 zum Start bei Borussia Dortmund damit den Saisonstart rettete.

Frankfurt in Wolfsburg, Hoffenheim gegen Leverkusen

Am 3. Spieltag muss die Eintracht aus Frankfurt in Wolfsburg ran (Samstag, 14.09.20224, 15.30 Uhr). Hoffenheim empfängt nach der Länderspielpause zur selben Zeite Meister Bayer Leverkusen.