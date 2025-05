Hinspiel am 22. Mai Heidenheim trifft in der Relegation auf Elversberg Stand: 18.05.2025 18:32 Uhr

Der 1. FC Heidenheim trifft in der Bundesliga-Relegation auf die SV Elversberg. Das Hinspiel findet am Donnerstag (22. Mai) statt. Heidenheim hat als Erstligist wie üblich zuerst ein Heimspiel. Das Rückspiel findet am darauffolgenden Montag (26. Mai) statt.

Die SV Elversberg gewann am Sonntag am 34. Spieltag der 2. Bundesliga 2:1 beim FC Schalke und sicherte sich damit Rang drei in der Tabelle. Direkt aufgestiegen sind der 1. FC Köln und der Hamburger SV.

Zweitliga-Relegation: Saarbrücken gegen Braunschweig

Elversberg also darf in die Relegation, Eintracht Braunschweig muss. Braunschweig verlor am 34. Spieltag 1:4 gegen den 1. FC Nürnberg und beendet die Saison auf Tabellenplatz 16.

Am 23. Mai und am 27. Mai bestreitet Braunschweig deshalb die Spiele gegen den Drittliga-Dritten 1. FC Saarbrücken, der zunächst Heimrecht besitzt.