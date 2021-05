Der HSV legte aber tatsächlich noch so eine Saison hin - und überstand sie. In der Relegation gegen den KSC gab es zu Hause ein 1:1, im Rückspiel war der Hamburger SV der 2. Bundesliga so nah wie noch nie. Karlsruhe führte mit 1:0, als Schiedsrichter Manuel Gräfe den Hamburgern kurz vor Schluss einen äußerst fragwürdigen Freistoß an der Strafraumgrenze wegen eines Handspiels zusprach. Rafael van der Vaart wollte schießen, doch Marcelo Diaz reklamierte den Schuss mit den legendären Worten "Tomorrow my friend, tomorrow" für sich - und zirkelte den Ball in den linken Winkel des Karlsruher Tores. In der Verlängerung schaffte der HSV die Rettung, Diaz' Worte an van der Vaart wurden auf T-Shirts gedruckt. Später gab es allerdings Zweifel, ob diese Worte wirklich gefallen sind.