Neben der Belastung bleibt die Terminfrage. Vor allem für die Topklubs, die lange in drei Wettbewerben spielen, bietet der Kalender schon jetzt kaum Ausweichtermine. Die DFL und der DFB mussten kreativ planen: Drei Wochenspieltage wird es geben, am 2. Januar 2021 soll die Winterpause nach nur elf freien Tagen schon wieder enden. Der DFB-Pokal spielt sein Halbfinale am Wochenende, das Finale an einem Donnerstag. Hinzu kommen der Europapokal und dass die UEFA zwei der drei Länderspielfenster im Herbst verlängert hat, um alle Termine der Nationalmannschaften sicherzustellen. Wenn es zu mehreren Spielausfällen kommen sollte, droht die Zeit irgendwann knapp zu werden. Und am 12. Juni soll die EM beginnen - ein weiteres Problem.

Problem 4: Die EM "2020" kann wohl nicht länger warten

Die UEFA gab den Klubs das größtmögliche Entgegenkommen. Sie verlegte die EM 2020 in das Jahr 2021. Damit sollten die Klubs Zeit bekommen, um ihre Saisons sowie die beiden Europapokal-Wettbewerbe zu Ende zu spielen - und um finanzielle Schieflagen zumindest zu verkleinern. Diesmal hat die UEFA deutlich weniger Handlungsspielraum. Kommen die nationalen Saisons nicht rechtzeitig zu einem sportlichen Ende, stehen alle Beteiligten vor denselben Problemen wie im Frühjahr 2020. Eine weitere Verlegung der EM ist schwer vorstellbar - aus mehreren Gründen.

Im Jahr 2022 wartet die WM in Katar im November und Dezember, was den Kalender schon in eine ungewöhnliche Struktur gebracht hat. Die Frauen-EM wurde in das Jahr 2022 verlegt. Und in Zürich wartet FIFA-Präsident Gianni Infantino auf einen neuen Termin für seine Klub-WM mit 24 Mannschaften, auf die er 2021 verzichtete. Es könnte im Extremfall also sein, dass der Fußball erneut eine unangenehme Entscheidung zwischen der Austragung der EM und einem Saisonende der Ligen sowie des Europapokals treffen muss.