Dumpinglöhne bei Nachwuchstrainern - Zoll durchsucht Büros beim FC Augsburg

Sport inside hatte über Lohndumping bei Nachwuchstrainern berichtet und dabei aufgezeichnet, dass es sich offensichtlich um ein Problem an vielen Bundesliga-Standorten handelt. Der Zoll habe bereits seit Mai 2021 "die Hinweise von Sport inside zum Umgang mit den Regelungen des Mindestlohngesetzes in sportlichen Nachwuchsleistungszentren an die örtlichen Behörden der Finanzkontrolle Schwarzarbeit weitergeleitet" , so die Zoll-Sprecherin, "sie fließen dort in die Prüfungs- und Ermittlungstätigkeit ein" .

Den Angaben des Hauptzollamts Augsburg zufolge war die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit 61 Kräften in drei Objekten des FCA aktiv, darunter der Geschäftsstelle. Der Verein bestätigte einen "Besuch" von Zollfahndern und Staatsanwaltschaft. "Die Beamten erschienen, um Unterlagen zur Durchsicht mitzunehmen" , hieß es. Laut Zoll geht es bei den Ermittlungen um die "Beschäftigungs- und Entlohnungsmodalitäten von nebenamtlich beziehungsweise ehrenamtlich beschäftigten Fußballtrainern" .

"Es ist gut, wenn jetzt etwas passiert"

Ein Augsburger Trainer hatte Sport inside das Bezahlmodell detailliert dargelegt. Er kommentierte die aktuellen Untersuchungen nun so: "Es ist gut, wenn jetzt was passiert. Die Trainer dort wurden lange genug ausgebeutet."

Der Trainer sagte, er habe im ersten Jahr unter 200 Euro verdient. Die Jahre darauf 250 Euro als Co-Trainer, und das bei einer Wochenarbeitszeit von mindestens 25 Stunden. "Mir wurde dann der Cheftrainerposten angeboten mit 400 Euro im Monat, und dann habe ich gesagt: Das funktioniert nicht. Ich kann nicht für 400 Euro einen Fulltimejob machen" , sagte er in dem Beitrag von Sport inside, der im Mai 2021 erstmals ausgestrahlt wurde.

Der Mann besaß beim FCA einen so genannten Übungsleiter-Vertrag. Das karge Salär: Gesplittet in ein kleines Gehalt und die steuerfreie Übungsleiterpauschale. Kein vertraglicher Anspruch auf Urlaub oder ein freies Wochenende.

Gefälschte Stundenzettel

Sport inside lagen auch Stundenzettel vor, die der Trainer nach eigener Aussage habe falsch ausfüllen müssen. So habe er für mehrtägige Turnierfahrten nur zwei Stunden aufschreiben dürfen. "Es war definitiv so, dass wir die Stundenzettel bekommen haben und angewiesen worden sind. Zum Beispiel ein Turnier in Gladbach, Freitag bis Sonntag - dann sollten wir da zwei Stunden eintragen. Wir mussten immer unser Gehalt teilen durch die Zahl der Stunden oder teilen durch den Mindestlohn. Und dann haben wir rausbekommen, wie viel wir insgesamt aufschreiben konnten."

Dem Vernehmen nach geht es im Fall des FC Augsburg bei dem Verdacht des Lohnsplittings um Mitarbeiter, die zum Teil vom Stammverein und zum Teil von der ausgegliederten KGaA - die neben den Profis etwa auch für die U17 zuständig ist - bezahlt werden. Hierbei wird überprüft, ob die Vergütung jener Angestellten oder Trainer rechtmäßig abläuft.

Der FC Augsburg fühle sich jeweils auf einem sauberen Weg, teilte der Verein mit. Weitere detaillierte Angaben zu dem Verfahren machten der Zoll und der Verein mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Verein widerspricht Aussage des Trainers

Bereits gegenüber Sport inside hatte der FCA betont: "Wir halten uns mit unseren Vereinbarungen an das Mindestlohn-Gesetz und können den von Ihnen geschilderten Sachverhalt mit der Behauptung eines ehemaligen Nachwuchstrainers nicht bestätigen."

In der Folge hatten jedoch weitere Trainer des Vereins der Augsburger Allgemeinen bestätigt, dass auch sie schlecht bezahlt wurden. Der Trainer, den Sport inside interviewt hatte, sagte es so: "Dem Verein war bewusst, dass es diese Mindestlohn-Grenze gibt und dass sie da auch nicht ganz auf sicheren Beinen stehen."

Andere Trainer reagieren auf Bericht

Nach Recherchen des WDR-Magazins, dem Originaldokumente vorliegen, zahlten und zahlen auch heute noch andere Vereine Dumpinglöhne an Trainer im Nachwuchsbereich. Im Nachgang des Berichts meldeten sich bei der Redaktion Trainer aus zahlreichen Profiklubs.