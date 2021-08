Mittelfeld - Dominik Szoboszlai ( RB Leipzig): Zum ersten Mal überhaupt durfte Dominik Szoboszlai nach seiner langen Verletzungspause bei RB Leipzig von Beginn an aufs Feld - und der Ungar deutete an, dass Fans des Brauseklubs viel Spaß an ihm haben könnten. Nicht nur, weil er bei seinen zwei Treffern und zwei weiteren Torschüssen eine hervorragende Schusstechnik bewies, sondern weil er direkt Dreh- und Angelpunkt diverser Offensivaktionen der Leipziger war. Seine Flanken sorgten gegen Stuttgart beinahe für genauso viel Gefahr wie seine Schüsse.