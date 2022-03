Mittelfeld - Kerem Demirbay (Bayer 04 Leverkusen): Nach der Verletzung von Florian Wirtz lastet die Verantwortung der Spielgestaltung in Leverkusen auf Demirbay. In Wolfsburg nahm er die Rolle beeindruckend an. 11,6 Kilometer gelaufen, an gleich acht Torschüssen beteiligt und dann hatte er in der Nachspielzeit noch Luft, auf der linken Außenbahn nachzusetzen und mit einer ganz feinen Flanke aus dem Lauf das entscheidende 2:0 vorzubereiten.