Tor - Manuel Neuer (FC Bayern München): Vor allem in Durchgang eins war Neuer gegen Leipzig gleich mehrmals stark auf dem Posten. Mit insgesamt fünf abgewehrten Torschüssen, unter anderem gleich zwei Mal kurz hintereinander gegen Dani Olmo, hielt er den Sieg der Bayern fest. Wehrmutstropfen: Neuer verletzte sich in der Partie am Knie, musste operiert werden und fällt vorläufig aus.