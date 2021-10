Bewerbung bei Flick: Mainzer Stürmer Burkardt im Visier

Im Spiel bei Borussia Dortmund (1:3) zuvor musste Burkardt zunächst auf der Bank bleiben - erzielte aber nach seiner Einwechslung immerhin das Ehrentor. "Das war ungewohnt und schwer, aber im Nachhinein war es sinnvoll, mir eine Pause zu geben, sodass ich wieder mit voller Kraft spielen konnte" , bekannte die ehrgeizige Stürmer-Hoffnung.

U21-Kapitän - "Hilft mir enorm"

Mit dem U21-Nationalteam ist er nicht nur Europameister, sondern mittlerweile auch ihr Kapitän geworden. "Das hilft mir in der Persönlichkeitsentwicklung enorm, in einem Team in die Verantwortung genommen zu werden", sagte Burkardt: "Ich glaube, dass bringt mich menschlich weiter."

Auch fußballerisch habe er sich seit seinem ersten Liga-Spiel weiterentwickelt. "Damals bin ich viel öfter ins Dribbling gegangen und habe Harakiri gespielt", sagte Burkardt: "Heute bin ich ein bisschen gereifter." Um seine Popularität zu mehren, ist der Fußballplatz im Übrigen die einzige Bühne, soziale Medien wie Facebook oder Twitter meidet er, weil er "nicht in diese Scheinwelt eintauchen" wolle.

Empfehlung vom Manager

Dass er es in der realen Welt weit und bis in die Nationalmannschaft schaffen kann, ist wegen des Mangels in Deutschland an Stürmertypen wie ihn keine Träumerei. Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel spielte zwar den Besuch von Flick herunter ( "Er wohnt nicht weit weg und es ist ein Freitagspiel" ), meinte aber auch: "Klar ist, er hat ihn gesehen und was er gesehen hat, war gut."

Er könne sich die Schlagzeile "Burkardt schießt zwei Tore für Hansi" gut vorstellen. Dies bedeute aber noch lange nicht, "dass Jonny ein Kandidat für die Nationalmannschaft" sei. Der Manager empfahl deshalb: "Hart weiter arbeiten. Dann kommt es unter Umständen einmal."

dpa | Stand: 23.10.2021, 11:44