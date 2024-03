DFL setzt Spieltage an Bundesliga-Duell um den Abstieg am Sonntagabend Stand: 20.03.2024 15:04 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die verbleibenden Spieltage der Bundesliga und der 2. Bundesliga angesetzt - mit spannenden Konstellationen am 31. Spieltag.

Dann kommt es am Samstag, 27. April, um 15.30 Uhr zum Duell der Tabellennachbarn RB Leipzig und Borussia Dortmund. Drei Stunden später, um 18.30 Uhr, empfängt Spitzenreiter Bayer Leverkusen den VfB Stuttgart.

Wahrt Leverkusen den aktuellen Vorsprung von zehn Punkten auf den FC Bayern, könnte in diesem Spiel bereits die Entscheidung über die Meisterschaft fallen. In den folgenden Wochen gastiert Leverkusen am Sonntagabend (17.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt und noch einmal am Sonntagabend (19.30 Uhr) beim VfL Bochum.

Leverkusen wird wegen der Teilnahme in der Europa League sonntags angesetzt. Der FC Bayern bestreitet drei der vier letzten Bundesliga-Spiele am Samstag um 15.30 Uhr - das gilt auch für das Gastspiel beim VfB Stuttgart am 4. Mai.

Mainz empfängt Köln

Am Sonntag, 28. April, kommt es um 17.30 Uhr im Tabellenkeller zum Aufeinandertreffen der Abstiegskandidaten 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Köln.

Erneut sind nur die Partien des letzten Spieltags zeitgleich angesetzt: in der Bundesliga am Samstag, 18. Mai, um 15.30 Uhr, in der 2. Bundesliga m Sonntag, 19. Mai, ebenfalls um 15.30 Uhr. Bis zur Saison 2020/21 war dies auch am vorletzten Spieltag so üblich.