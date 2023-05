33. Bundesliga-Spieltag Titelrennen und Abstiegsangst Stand: 18.05.2023 22:24 Uhr

Ein Punkt trennt den FC Bayern von BVB, mehr Spannung im Titelrennen war lange nicht. Spannend ist auch der Abstiegskampf. Alles Wichtige zum 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Ein Punkt trennt den FC Bayern von Borussia Dortmund, so viel Spannung im Titelrennen war lange nicht. Spannend ist auch der Abstiegskampf. Dort ist nun die Zeit des großen Zitterns. Alles Wichtige zum 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

SC Freiburg - VfL Wolfsburg (Freitag, 20.30 Uhr)

In Freiburg spielen sie die beste Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995, sagt die Statistik. Der SC hat schon 56 Punkte, nie war Freiburg seit dem 3. Spieltag schlechter als Rang sechs. Am Ende der Saison werden sie mindestens Tabellenplatz fünf der Fußball-Bundesliga belegen, in der kommenen Saison also in der Europa League starten. Theoretisch ist auch die Qualifikation für die Champions League möglich, doch dafür müsste wirklich alles passen.

Freiburg müsste beide Spiele gewinnen, und gleichzeitig müssten RB Leipzig (Platz 3, 60 Punkte) oder der 1. FC Union Berlin (Rang 4, 59 Punkte) patzen. Ausgeschlossen ist das nicht, sehr wahrscheinlich aber auch nicht - zumal der nächste Gegner des SC Freiburg der VfL Wolfsburg ist (ab 20.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). In der Hinrunde verlor Freiburg 0:6, es war die höchste Niederlage in der Ära von Trainer Christian Streich, seit Januar 2012 im Amt.

In Wolfsburg hingegen werden sie sich gerne an den Abschluss der Hinrunde erinnern. Es waren Wolfsburger Feiertage: Gegen Freiburg und Hertha BSC gewannen die Niedersachsen ihre letzten beiden Spiele, sie schossen insgesamt elf Tore und kassierten keins. Wenn die Mannschaft von Niko Kovac daran anknüpfen kann, wenn sie wieder beide Spiele gewinnt, dann spielt auch der VfL in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich europäisch.

Hertha BSC - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Bei Hertha geht die Angst um. Der Klub ist Tabellenletzter (25 Punkte), der Rückstand auf Schalke 04 auf Relegationsplatz 16 beträgt fünf Punkte, nun helfen nur noch Siege. Alles andere als ein Erfolg gegen Bochum wäre gleichbedeutend mit dem direkten Abstieg. Und der Abstieg hätte Folgen, sogar die Lizenzerteilung für die 2. Liga scheint in Gefahr.

"Du musst aus dem Negativen etwas Positives machen" , sagt Herthas Trainer Pal Dardai. Wenn es irgendwas gibt, das Hertha nun noch Hoffnung machen könnte, dann vielleicht die Sache mit den Heimspielen. Hertha hat fünf der vergangenen sechs Ligaspiele verloren, der einzige Sieg gelang im vergangenen Heimspiel gegen Stuttgart. Heimspiele liegen den Berlinern, so holten sie fünf ihrer nur sechs Saisonsiege, 20 von 25 Punkten. Und sie gewannen gegen die Konkurrenz aus Schalke, Augsburg und eben Stuttgart.

Bochum, das ist die Hoffnung bei der Hertha, soll der nächste Klub in dieser Reihe werden (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). Nur haben sie beim VfL natürlich andere Pläne. Bochum geht als Tabellen-15. in den 33. Spieltag (31 Punkte), und sie könnten dort mit einem Sieg sogar den Klassenerhalt schaffen, wenn gleichzeitig Schalke verliert und Hoffenheim oder Stuttgart nicht gewinnen.

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

Unterschiedlicher könnte die Stimmungslage vor einem Fußballspiel kaum sein. Frankfurt hat gerade eine Negativserie beendet und darf auch deshalb vor dem Spiel gegen Schalke 04 (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) von Europa träumen. Weil die Eintracht im Pokalfinale auf RB Leipzig trifft, das über die Bundesliga bereits für Europa qualifiziert ist, würde Frankfurt Rang sieben reichen für die Playoffs zur Europa Conference League. Und mit einem Sieg im Pokal-Endspiel wären sie gar für die Europa League qualifiziert.

Es sind Sphären, von denen sie auf Schalke nur träumen können: Platz 16, 30 Punkte. In Gelsenkirchen geht die Abstiegsangst um. Mut macht den Schalkern sicher nicht das 0:6 in München am vergangenen Wochenende und auch nicht die Gelbsperre von Marius Bülter, aber vielleicht die Heimbilanz Mut. In der Rückrunde hat Schalke von sieben Heimspielen nur eins verloren, zuletzt gewannen sie zweimal nacheinander im eigenen Stadion.

TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Bei Union spielen sie gerade eine Rekordsaison: 59 Punkte und 17. Saisonsiege - es sind Vereinsbestmarken in der Bundesliga. Dabei sind noch zwei Spielen zu spielen. Der 1. FC Union hat als Tabellenvierter mit drei Punkten Vorsprung auf den SC Freiburg auf Rang fünf gute Chancen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Doch der Trainer Urs Fischer sagt: "Lassen Sie uns darüber sprechen, wenn es so weit sein sollte. Der Konjunktiv interessiert mich nicht."

Für Union wäre es eine Premiere - und für den deutschen Fußball auch. Noch nie ist es einem Klub aus der Bundesliga gelungen, sich für alle drei aktuellen europäischen Wettbewerbe, die Europa Conference League, die Europa League und die "Königsklasse", zu qualifizieren. In Sinsheim, der Heimat der TSG Hoffenheim, haben sie vor dem Spiel gegen Union (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) ganz andere Sorgen.

Drei der vergangenen vier Ligaspiele hat Hoffenheim verloren, als Tabellen-14. trennen den Klub nur noch zwei Punkte von Relegationsrang 16 und drei von einem direkten Abstiegsplatz. Und nun kommt auch noch der 1. FC Union Berlin. Gegen die Berliner hat die TSG zuletzt selten gut ausgesehen: Von den vergangenen fünf Duellen gewann der Klubs keins.

Werder Bremen - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Natürlich haben sie beim 1. FC Köln Probleme, das Karriereende von Jonas Hector ist eins, die drohende Transfersperre ein anderes. Aber immerhin wissen sie beim FC, dass sie in der Saison 2022/23 wieder Bundesliga-Fußball anbieten können. Köln ist guter Tabellenzehnter (41 Punkte), hat mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun. Und das haben sie ihrem nächsten Gegner voraus.

Werder Bremen ist Tabellenzwölfter (35 Punkte), fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf Schalke auf den Relegationsrang 16, die bessere Tordifferenz hat der Klub auch. Aber eben auch schlechte Erinnerungen an Köln: Im Hinspiel verlor Bremen 1:7, nur einmal hat der Klub in der Bundesliga mehr Tore kassiert. Beim Wiedersehen (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) geht es für Bremen womöglich auch Wiedergutmachung.

Mit einem Sieg im Rückspiel wäre Bremen gerettet, mit einem Remis wäre der Abstieg in der Theorie noch möglich. Aber kann man sich vorstellen, dass Werder an zwei Spieltagen die um 22 Tore bessere Tordifferenz gegenüber Schalke verspielt? Und wenn die Konkurrenten Schalke oder Bochum zeitgleich nicht gewinnen oder gar verlieren, könnte Bremen sogar im Fall einer eigenen Niederlage den Klassenerhalt feiern.

Bayern München - RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr)

Während der Samstagnachmittag also im Zeichen des Abstiegskampfs steht, steht am Abend die Meisterschaft im Fokus. Der FC Bayern liegt vor dem Heimspiel gegen Leipzig (ab 18.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) als Tabellenführer einen Punkt vor Verfolger Borussia Dortmund. Die Bayern könnten also an diesem Wochenende den Titel feiern, sie müssten dafür gegen Leipzig gewinnen und der BVB am Tag darauf gegen Augsburg verlieren.

Aber Leipzig ist ein unangenehmer Gegner, zuletzt gewann RB fünf von sechs Pflichtspielen. Seitdem der Trainer in Leipzig Marco Rose heißt, seit September, hat der Klub in der Bundesliga nur zwei Punkte weniger geholt als die Bayern. Es ist also ein Duell auf Augenhöhe, sagt die Statistik. Und irgendwie auch nicht.

Denn gegen Leipzig haben die Bayern lange nicht verloren, zuletzt vor knapp fünf Jahren, als der Trainer bei RB lange noch nicht Rose hieß, sondern Ralph Hasenhüttl. Seitdem blieb der FC Bayern in elf Begegnungen gegen Leipzig ungeschlagen (sechs Siege, fünf Remis). Und zu Hause hat Bayern München überhaupt noch nie gegen RB Leipzig verloren.

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr)

Zurück zum Abstiegskampf, in dem steckt auch der VfB Stuttgart. Vor dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) belegt Stuttgart den direkten Abstiegsplatz 17 (29 Punkte), ein Punkt fehlt zu Schalke 04 auf dem Relegationsrang, zwei zum VfL Bochum auf Rang 15. Gegen die Mainzer (Platz 9, 45 Punkte), die noch auf einen Startplatz für Europa schielen, nützt dem VfB nur ein Sieg.

Mut könnte den Stuttgartern die sogenannte Hoeneß-Tabelle machen: Seitdem der Trainer des Klubs Sebastian Hoeneß heißt, hat der VfB nur eins von sechs Bundesligaspielen verloren. In diesem Zeitraum waren nur sieben Teams erfolgreicher. Nur hat eine Saison nicht sechs Spiele, sondern 34. Und Auswärtsspiele gehören auch dazu. Für den VfB Stuttgart sind das keine guten Nachrichten.

Stuttgart hat in dieser Saison erst ein Auswärtsspiel gewonnen. Das war schon in der vergangenen Spielzeit so gewesen, da hatte Stuttgart den Klassenerhalt geschafft. In der Saison 2018/19 (ebenfalls nur ein Sieg in fremden Stadien) nicht. Und nun? Wenn es ganz schlecht läuft, steigt der VfB am 33. Spieltag ab: Niederlage in Mainz bei Siegen von Bochum und Schalke und einem Punktgewinn von Hoffenheim - dann stünde er fest, der vierte Abstieg des VfB Stuttgart.

FC Augsburg - Borussia Dortmund (Sonntag, 17.30 Uhr)

Womöglich werden sie sich in Dortmund in diesen Tagen an längst vergangene Mai-Tage erinnern. Vor dem 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht der BVB auf Rang zwei, einen Punkt hinter Tabellenführer Bayern. In Dortmund würden sie gerne noch die Plätze tauschen mit den Bayern.

Es ist eine Konstellation, mit der sie in Dortmund schon gute Erfahrungen gemacht haben: In der Saison 1994/95 eroberte der BVB erst am letzten Spieltag Platz eins, in der Saison 2001/02 am vorletzten - und am Ende kam der Meister jeweils aus Dortmund.

Nun geht es für den BVB nach Augsburg zum FCA, der als Tabellen-13. vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, aber noch Punkte benötigt, um den Klassenerhalt zu sichern. Es ist ein Dortmunder Auswärtsspiel, und für alle, die es mit dem BVB halten, ist das eher keine so gute Nachricht. Zuletzt hat die Mannschaft von Trainer Edin Terzic von vier Auswärtsspielen keins gewonnen.

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 19.30 Uhr)

In der Bundesliga ist Bayer Leverkusen in den vergangenen zehn Spielzeiten sechsmal auf einem der ersten vier Ränge gelandet, das wird in dieser Saison nichts mehr. Aber die Chancen auf eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb stehen trotzdem nicht schlecht: Sollte Leverkusen die Europa League gewinnen, starteten sie in der kommenden Saison sogar in der Champions League. Und auch über die Liga kann sich Bayer noch für die Europa League oder die Europa Conference League qualifizieren.

Doch dazu müsste Leverkusen punkten, möglichst schon dreifach gegen Gladbach (ab 19.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). Doch genau mit dem Gewinnen hatten sie bei Bayer zuletzt Schwierigkeiten. Dreimal nacheinander verließ der Klub das Feld nach einem Bundesligaspiel nicht als Sieger. In der Tabelle ist Leverkusen deswegen hinter den VfL Wolfsburg auf Rang sieben abgerutscht.