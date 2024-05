Nachfolge offen Pal Dardai ab Sommer nicht mehr Trainer bei Hertha BSC Stand: 11.05.2024 10:34 Uhr

Hertha BSC trennt sich im Sommer von seinem Cheftrainer. Pal Dardai wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Profimannschaft der Berliner zuständig sein.

Hertha BSC geht in die kommende Zweitliga-Saison mit einem neuen Cheftrainer. Die Berliner trennen sich zum Saisonende von ihrem bisherigen Coach Pal Dardai. Ein Artikel der "Bild"-Zeitung, die am Samstagmorgen zuerst berichtete, deckt sich mit Informationen des rbb.



Seit Wochen hatte des Gerüchte über das Aus der Vereinslegende bei Herthas Profimannschaft gegeben, nun gibt es also Gewissheit.



Ob Dardai - wie in der Vergangenheit auch - eine andere Aufgabe im Verein übernimmt, ist noch unklar. Auch ein Nachfolger des Ungarn steht noch nicht fest.

Dritte Amtszeit als Profitrainer

Dardais Vertrag beim Bundesliga-Absteiger läuft mit Ende dieser Saison aus. Die bisherige Spielzeit verlief für den derzeitigen Tabellen-Neunten unter der Leitung des 48 Jahre alten Ungarn eher enttäuschend.



Als Spieler war Dardai 1997 zur Hertha gekommen, 2012 wechselte er als Trainer in den Nachwuchsbereich, 2015 übernahm er erstmals die Profimannschaft und wurde im April 2023 zum dritten Mal in seiner Karriere dort Cheftrainer.



Die Suche nach Dardais Nachfolge läuft dem Bericht der Bild zufolge bereits. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten demnach der aktuelle Nürnberg-Coach Cristian Fiél und der einstige Trainer des FC Augsburg, Enrico Maaßen.

