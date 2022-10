Bremer Serie gerissen Mainz 05 kontert Werder klassisch aus Stand: 15.10.2022 17:33 Uhr

Höhenflug vorerst gestoppt: Werder Bremen hat in der Bundesliga eine unerwartete Niederlage eingesteckt.

Gegen den FSV Mainz 05 verlor der zuletzt so furiose Aufsteiger am 10. Spieltag zu Hause nicht unverdient mit 0:2 (0:1), Marcus Ingvartsen (36.) und Jae-Sung Lee (66.) trafen für clevere Mainzer.

Ducksch mit großer Chance nach 60 Sekunden

Dabei hatten die Bremer gut losgelegt: Schon nach nur 60 Sekunden hatte Marvin Ducksch die erste Möglichkeit, wenig später schloss Niclas Füllkrug einen vielversprechenden Konter (12.) zu unsauber ab.

Weil auch Mainz wie durch Leandro Barreiro (29.) immer wieder zu Chancen kam, entwickelte sich vor 41.000 Zuschauern eine recht unterhaltsame Partie.

Das hohe Anfangstempo konnten beide Teams aber nicht lange halten. In einer Phase, als Werder eigentlich die Kontrolle zu übernehmen schien, erwischte Ingvartsen die Hausherren dann eiskalt. Nach schöner Flanke von Danny da Costa köpfte der Däne wuchtig ins Bremer Tor. Schon beim 1:1 gegen Leipzig vor einer Woche hatte er getroffen.

Bremen mit Ballbesitz, Mainz mit dem Tor

Nach dem Gegentor versuchte Werder immer wieder das Tempo zu erhöhen, tat sich gegen die gut organisierte Defensive der Mainzer aber auch sehr schwer.

Und während die Bremer mehr Ballbesitz hatten und auf ihre Chance lauerten, setzte Mainz mit der Zeit mehr und mehr auf Konter. Einen davon nutzte Lee dann aus kurzer Distanz eiskalt aus.

Werder versuchte in der Schlussphase zwar noch einmal alles und brachte in Oliver Burke und Lee Buchanan frische Offensivkräfte.

Doch auch diese Maßnahmen von Trainer Ole Werner trugen an diesem aus Bremer Sicht tristen Oktober-Nachmittag keine Früchte. Auch der zuletzt mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebrachte Füllkrug fiel nur noch einmal auf: Wegen eines Frustfouls holte er sich kurz vor dem Ende noch die Gelbe Karte ab.

Mainz in Lübeck, Bremen in Paderborn

Der FSV Mainz 05 muss am DIenstag (18.10.22, 18 Uhr) im DFB-Pokal beim VfB Lübeck ran, Werder Bremen spielt am Tag darauf beim SC Paderborn (18 Uhr). In der Bundesliga empfängt der FSV Mainz 05 den 1. FC Köln (Freitag, 21.10.2022 um 20.30 Uhr). Einen Tag später ist Bremen in Freiburg gefordert (15.30 Uhr).