FC weiter unbesiegt Trotz Rückstand: 1. FC Köln gewinnt beim VfL Wolfsburg Stand: 03.09.2022 18:06 Uhr

Der 1. FC Köln hat das Spiel beim VfL Wolfsburg nach einem Rückstand gewonnen und bleibt in der Bundesliga unbesiegt. Die Wölfe stehen in der Abstiegszone.

Durch das 4:2 (3:1) rücken die Kölner in der Tabelle ins obere Drittel vor und haben nach fünf Spielen neun Punkte auf dem Konto. Wolfsburg befindet sich dagegen weiter in der Krise und steht ohne Sieg mit zwei Zählern in der Abstiegszone.

Lukas Nmecha traf zweimal für Wolfsburg (2./79.), für Köln erzielten Dejan Ljubicic (11.), Paulo Otávio (32., Eigentor), Florian Kainz (45+2, Strafstoß) und Sargis Adamyan (81.). "Wir sind gut zurückgekommen nach dem frühen Gegentreffer und haben ein gutes Spiel gemacht" , sagte Kölns Jonas Hector im ARD-Hörfunk.

Wolfsburgs Führung hält nicht lang

Wolfsburg ging kurz nach dem Anpfiff in Führung: Bartol Franjić spielte halbrechts Lukas Nmecha frei, der aus spitzem Winkel den Ball in das linke Eck des Tores von FC-Torwart Marvin Schwäbe schoss (2.).

Die Kölner wurden aber schnell besser und drehten das Spiel. Kingsley Schindler und Florian Kainz setzten rechts im Strafraum Dejan Ljubicic in Szene, der frei vor Coen Casteels unten links zum 1:1 einschob (11.). Eine Co-Produktion von Wolfsburgs Verteidiger Paulo Otávio und Torwart Casteels brachte den Kölnen die Führung: FC-Kapitän Jonas Hector brachte den Ball von links in den Strafraum, Otávios Klärungsversuch misslang, der Ball prallte von Casteels ins Wolfsburger Tor (32.).

Dem Eigentor folgte ein Elfmeter für Köln: Luca Waldschmidt brachte den Kölner Jan Thielmann zu Fall. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck entschied nach Ansicht der Bilder auf Strafstoß, Kainz verwandelte souverän (45.+2).

Kölns Adamyan trifft zur Entscheidung

In der zweiten Hälfte verlor das Spiel zunächst drastisch an Unterhaltung - dann aber legte Wolfsburg zu und traf zum Anschluss. Mattias Svanberg verteidigte den Ball gekonnt und spielte ihn perfekt in den Lauf von Lukas Nmecha, der gegen Schwäbe konsequent zum 2:3 abschloss (79.). "Wir können auch mit negativen Erlebnissen gut umgehen" , sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart. "Gleich nach dem Tor wieder zu kommen, gleich nach dem Anschlusstor dran zu bleiben - das haben die Jungs gut gemacht."

Wolfsburgs Lukas Nmecha (M) spielt gegen Kölns Timo Hübers (r) und Dejan Ljubicic.

Fast im Gegenzug aber machte der FC den Sack zu: Einen langen Pass von Kainz nahm Sargis Adamyan auf und legte ihn rechts an Casteels vorbei ins Tor (81.).

Köln in Nizza und gegen Union, Wolfsburg nach Franfurt

Für den 1. FC Köln geht es am Donnerstag (08.09.2022, 18.45 Uhr) in der Gruppenphase der Europa Conference League. Der FC reist an die Cote d'Azur zu OGC Nizza.

In der Bundesliga spielt Köln am 6. Spieltag deshalb erst am Sonntag zu Hause gegen Union Berlin (15.30 Uhr). Wolfsburg spielt Sastag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt.