Remis im kleinen Ruhrpott-Derby Bochum ärgert Dortmund erneut Stand: 26.08.2023 17:55 Uhr

Wie schon im Meisterschaftsfinale der Vorsaison hat Gastgeber VfL Bochum den BVB erneut geärgert. Dortmund verschlief beim 1:1 am Samstag (26.08.2023) im kleinen Ruhrpott-Derby der Fußball-Bundesliga die erste Hälfte.

BVB-Keeper Gregor Kobel gab nach der Partie offen zu, dass er ziemlich unzufrieden ist: "Wir sind Borussia Dortmund und gehen mit gewissen Ansprüchen in die Spiele." Die Bochumer seien extrem aggressiv in der ersten Hälfte in die Zweikämpfe gegangen, stark gekämpft und es dem BVB sehr schwer gemacht.

Bochums Kevin Stöger war zufrieden und meinte angesprocjem auf die 0:5-Pleite zum Auftakl in Stuttgart: "Okay, es war nicht schwer, sich demgegenüber zu verbessern. Mit einem Punkt können beide Mannschaften am Ende gut leben - wir haben gezeigt, dass wir bereit für die Erste Liga sind."

Dortmund spielte pomadig und ideenlos

Trotz des optischen Übergewichts mit rund 60 Prozent Ballbesitz und der Mehrzahl an gewonnenen Zweikämpfen war der Auftritt des Beinahe-Meisters an der Castroper Straße lange Zeit pomadig, behäbig, defensiv mit teilweise krassen Aussetzern und offensiv vollkommen ideenlos.

Coach Edin Terzic hatte sich für ein Mittelfeld mit Emre Can, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer entschieden und damit gegen einen zentralen Kreativspieler wie Marco Reus - entsprechend fehlte es den Angreifern an Unterstützung.

Lange Schläge, Konter und Kopfbälle

Bochum setzte auf lange Bälle, Konter und die Kopfballstärke von Philipp Hofmann - und tat damit den Dortmundern immer wieder extrem weh. Nach einem langen Schlag von Torhüter Manuel Riemann auf die linke Außenbahn ließ Maximilian Wittek den Ball in den Lauf von Stöger prallen, Marius Wolf stand völlig falsch - und Stöger drosch den Ball per Vollspann ins lange Eck (13.).

Kobel sah in der Szene nicht gerade brillant aus, und der BVB-Keeper wäre auch in der 32. Minute machtlos gewesen - doch da köpfte Hofmann den Ball an die Lattenoberkante.

BVB-Spieler motzen sich gegenseitig an

Auffällig in diesen Szenen war die Passivität der BVB-Spieler, und die Unzufriedenheit über die eigene Vorstellung spiegelte sich auch im Verhalten der Profis untereinander wieder: In der 41. Minute putzte Ramy Bensebaini Nmecha zusammen, weil der einen Pass in den freien Raum so lange verzögerte, bis Bochum wieder sortiert war. Kurz vor dem Seitenwechsel gestikulierte dann Sabitzer genervt in Richtung Julian Brandt, weil der viel zu eigensinnig den Ball verlor.

Überraschenderweise reagierte Terzic in der Pause nicht auf das kollektive Kreativloch: Niklas Süle für Mats Hummels war sein einziger Wechsel.

Malen trifft zum Ausgleich

Zehn Minuten lang lief die Partie ähnlich weiter wie im ersten Durchgang, dann leisteten sich die bis dahin leidenschaftlich und konsequent verteidigenden Bochumer eine Konzentrationsschwäche: BVB-Rechtsaußen Donyell Malen durfte sich an der Strafraumgrenze ungehindert den Ball zurechtlegen, sein Flachschuss flutschte unter Riemann hindurch ins Tor. Dem Keeper war zwar auch die Sicht etwas verdeckt - trotzdem sah er da überhaupt nicht gut aus.

Bochum schien durch das 1:1 beeindruckt, unternahm zu wenig nach vorne und fand kaum noch Entlastung. Nach einer Stunde hatte der BVB die Führung auf dem Fuß, Nmecha scheiterte aber nach der Ablage von Sébastien Haller am Außenpfosten.

Kobel und der Pfosten retten den BVB-Punkt

Das akustische Wecksignal kam aber an, Bochum wachte wieder auf und wäre in der 68 Minute beinahe erneut in Führung gegangen: Kobel lenkte aber einen von Can abgefälschten Stöger-Schuss mit einer grandiosen Rettungstat noch über das Tor.

In der 86. Minute ging Bochum dann sogar mit zwei zu eins in Führung, aber nur nach Aluminiumtreffern: Der langjährige Dortmunder Patrick Osterhage traf aus 18 Metern mit einem erneut leicht abgefälschten Schuss nur den rechten Pfosten - so konnte der BVB am Ende mit dem einen Punkt fast noch zufrieden sein.

BVB gegen Heidenheim, Bochum in Augsburg

Borussia Dortmund empfängt zum Auftakt des 3. Spieltags Aufsteiger Heidenheim (Freitag, 01.09.2023 um 20.30 Uhr). Am Samstag ist der VfL in Augsburg gefordert (15.30 Uhr).