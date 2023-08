Später Ausgleich durch Marmoush Schmeichelhaftes Remis für Frankfurt in Mainz Stand: 27.08.2023 17:29 Uhr

Ohne große Offensivszenen und mit einem Mann weniger hat Eintracht Frankfurt am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga ein 1:1 (0:1) beim 1. FSV Mainz 05 geholt.

Omar Marmoush glich am Sonntag (27.08.2023) in der Nachspielzeit (90.+1) die Mainzer Führung durch Jae-sung Lee (25.) aus der ersten Halbzeit noch aus. Frankfurt war zu dem Zeitpunkt nach einer Gelb-Roten Karten gegen Ansgar Knauff (61.) in Unterzahl. Mainz ist nach dem 1:4 zum Bundesliga-Auftakt bei Union Berlin weiter sieglos. Frankfurt, das 2023 weiter auf den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga wartet, hat mit dem effektiven Auftritt immerhin vier Punkte auf dem Konto.

Von Anfang an hatte die Eintracht, die zum Bundesliga-Start einen knappen 1:0-Sieg gegen Aufsteiger Darmstadt eingefahren hatte, offensiv Probleme. Ungenaue Zuspiele, Standprobleme auf rutschigem Rasen, unsaubere Annahmen und Abstimmungsprobleme zogen sich durch weite Teile der ersten Halbzeit. Am Ende des ersten Durchgangs kamen die Gäste deshalb nicht auf einen einzigen Torschuss.

Fehler begünstigt Mainzer Führung

Dazu standen die Frankfurter dann auch noch beim Gegentor Pate, als Verteidiger Hrvoje Smolcic bei einem langen Ball in den Strafraum in den herauseilenden Schlussmann Kevin Trapp sprang und Lee den Abpraller einfach nur noch zum 1:0 ins leere Tor köpfen musste. Kurz zuvor hatten die Gäste noch Glück gehabt, als Schiedsrichter Bastian Dankert einen Handelfmeter nach Ansicht der Videobilder zurücknahm.

Dominik Kohr verpasste nach einer weiteren Ungenauigkeit in der Frankfurter Abwehr kurz vor der Pause mit einem Schrägschuss vom rechten Fünfereck das 2:0 (40.). Nach Wiederanpfiff hatte zunächst Mainz durch Phillipp Mwene (52.) und Kohr (53.) gute Szenen Richtung Tor.

Gelb-Rot beendet Frankfurter Druckphase

Aber ab der 55. Minute kamen die Gäste kurz auf Touren. Zunächst traf Randal Kolo Muani einen Kopfball aus fünf Metern nicht richtig (55.). In der Folge übte Frankfurt Druck aus. Vor allem der in der zweiten Halbzeit auffällige Marmoush und Kolo Muani sorgten in Strafraumnähe für Gefahr. Die Gelb-Rote Karte gegen Knauff, der mit langem Bein einem Ball hinterher ging und Leandro Barreiro im Gesicht traf, zog den Hessen allerdings den Stecker.

Mainz fing sich wieder, stand kompakter und hatte Chancen, das Ergebnis auszubauen. So rettete Trapp gegen Anton Stach im kurzen Eck (75.) und war beim darauffolgenden Eckball auch gegen einen Kopfball aus kurzer Distanz zur Stelle.

Marmoush sorgt für ganz späten Jubel

Als alles nach dem ersten Mainzer Saisonsieg aussah, schlug Frankfurt doch noch wie aus dem Nichts zu. Der eingewechselte Eric Ebimbe bediente nach einem Solo über außen von der Grundlinie Marmoush, der aus kurzer Distanz zum glücklichen 1:1-Endstand traf.

Am 3. Bundesliga-Spieltag geht es für das Svensson-Team zu Werder Bremen (Samstag, 02.09.2023 um 15.30 Uhr). Die Eintracht trifft zunächst unter der Woche am Donnerstag (20.30 Uhr) im Rückspiel der Conference-League-Playoffs zu Hause auf Levski Sofia (Hinspiel 1:1) und empfängt dann in der Bundesliga am Sonntag den 1. FC Köln (15.30 Uhr).