Bayer auch bei Borussia bärenstark Leverkusen führt Gladbach im eigenen Stadion vor Stand: 26.08.2023 20:26 Uhr

Bayer Leverkusen hat nach dem Sieg gegen RB Leipzig eindrucksvoll in der Fußball-Bundesliga nachgelegt. Die "Werkself" ließ beim 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg am Samstag (26.08.2023) Borussia Mönchengladbach nicht den Hauch einer Chance. Die Tore erzielten Victor Boniface (18./53.) und Jonathan Tah (45.+6).

Schon vor dem Anpfiff freuten sich die Fans auf ein Spektakel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Gladbach hatte am ersten Spieltag 4:4 in Augsburg gespielt, die "Werkself" 3:2 gegen RB Leipzig gewonnen - Tore schienen also garantiert. Und es dauerte auch nicht allzu lang, bis sie fielen. Doch dann wurde es eher eine einseitige Machtdemonstration als ein Spektakel.

Ein Tor nach dem Geschmack von Bayer-Coach Alonso

Gerardo Seoane versuchte sein Team gegen seinen Ex-Klub etwas defensiver einzustellen, war offenbar besorgt, gegen die komplettere Leverkusener Mannschaft ins offene Messer zu rennen. So überließ Gladbach den Gästen den dominanten Part im Spiel - wurde aber bald dafür bestraft. Victor Boniface sorgte bereits in der 19. Minute für die Bayer-Führung.

Es war ein bemerkenswertes Tor und eines, das Trainer Xabi Alonso gerne als Blaupause für die Zukunft verwenden dürfte. Der Kopfball von Boniface war nämlich der 29. Ballkontakt einer langen Passstafette, bei der Granit Xhaka in dem Moment, als sich die Lücke auftat, einen Alonso-artigen Diagonalball auf Alejandro Grimaldo spielte, der den Torschützen in Szene setzte.

Nur Leverkusen spielt - und trifft dann auch

Leverkusen stellte insgesamt unter Beweis, welch Entwicklung die Mannschaft unter dem ehemaligen Mittelfeldstrategen von Real Madrid genommen hat. Das Bayer-Spiel besticht mittlerweile nicht nur technisch, sondern auch durch Reife. Mit der Mischung aus spektakulären Offensivspielern, Kontrolleuren wie Xhaka und Exequiel Palacios und der immer stabileren Abwehr um Jonathan Tah scheint sich Leverkusen zu einem Gesamtkonstrukt auf Topniveau zu entwickeln.

Was in Gladbach aber noch fehlte, war das beruhigende 2:0 für die Leverkusener. Xhaka erzielte das zwar per sehenswerten Volleyschuss, vorher hatte es jedoch eine knappe Abseitsstellung gegeben, weshalb der Treffer nicht zählte (22. Minute). Dann verpasste Boniface bei der nächsten guten Chance kurz vor der Halbzeit sein zweites Tor nur knapp (40.). Und auch in der Nachspielzeit gelang das 2:0 nicht, als Jonas Omlin erst gegen Jonas Hofmann und dann gegen Boniface retten konte (45.+2).

Und dann passierte es doch: In der sechsten Minute der Nachspielzeit spielte Xhaka erneut einen langen Ball auf Hofmann, dessen Zuspiel Tah verwertete. Gladbachs Ansatz war in der ersten Halbzeit, das Spiel ruhiger zu gestalten als zum Saisonauftakt in Augsburg - und Leverkusen bestrafte das Seoane-Team dafür. Der Trainer musste reagieren, dem Gegner das Feld zu überlassen und auf Konter zu setzen, konnte nicht funktionieren.

Gladbach verändert, das Spiel aber nicht

Entsprechend kamen die Borussen deutlich offensiver aus der Kabine - doch auch da zeigte Leverkusen Klasse. Florian Wirtz spielte mit genialen Pässen immer wieder die gesamte Defensive aus, optimal vollendet wurde ein solcher dann von Boniface zum 3:0 (53.). Kurz darauf hatte der 22-Jährige die Möglichkeit, erneut zu erhöhen, schoss aber knapp drüber (55.), dann bewahrte Omlin sein Team nach einem Schuss von Hofmann vor dem vierten Gegentreffer (56.).

Leverkusen war den Gladbachern in allen Belangen überlegen, schaltete in der Folge aber einen Gang zurück und ermöglichte den Gastgebern ein paar kleinere Gelegenheiten auf den Ehrentreffer. So richtig gefährlich wurde es jedoch nur nach einem Kopfball von Ko Itakura, den Lukas Hradecky stark parierte (68.).

Ansonsten war auch in der Schlussphase deutlich, dass es mindestens an diesem Tag einen Klassenunterschied zwischen den beiden Teams gab. Oder besteht der sogar auf Dauer? Während Gladbach weit davon entfernt ist, einen gefestigten Eindruck zu machen, präsentiert sich Leverkusen unter Alonso in Titelform. In dieser Verfassung wird aus dem Geheimfavoriten ein echter Anwärter.

Werkself empfängt Darmstadt, Gladbach gegen Bayern gefordert

Am kommenden Spieltag trifft Leverkusen vor heimischer Kulisse auf den SV Darmstadt (Samstag, 02.09.2023 um 15.30 Uhr). Die "Fohlen" treten erneut im Abendspiel an. Das Seoane-Team hat den deutschen Meister Bayern München zu Gast (18.30 Uhr).