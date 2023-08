Doppelpack von Gosens Unions Torejagd geht auch in Darmstadt weiter Stand: 26.08.2023 18:27 Uhr

Union Berlin hat auch sein zweites Spiel der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Beim 4:1 (3:1) bei Darmstadt 98 überzeugte am Samstag (26.08.2023) wieder vor allem die Offensive um Doppeltorschütze Robin Gosens.

Schon seit einigen Jahren beeindruckt der Erfolgsweg von Union Berlin, der so weit führte, dass die "Eisernen" in dieser Saison ihre Premiere in der Champions League feiern werden. Wofür die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bislang jedoch nicht bekannt war, ist ein herausragendes Offensivspiel. Doch zum Start in die neue Saison füllt sich nicht nur das Punktekonto der Berliner prächtig, sondern auch das Torkonto.

Nach dem 4:1 zum Auftakt gegen Mainz 05 musste auch Aufsteiger Darmstadt 98 erfahren, dass Union mittlerweile mehr ist als eine extrem disziplinierte Mannschaft, die Ergebnisfußball nahezu perfekt beherrscht.

Und am zweiten Spieltag lag das vor allem an einem deutschen Nationalspieler und einem Stürmer, der es noch werden könnte, wenn er so weitermacht wie in den ersten beiden Wochen der Saison: Robin Gosens und Kevin Behrens. "Zwei Tore - das ist mir glaube ich noch nie passiert in meiner Karriere. Dann auch noch 4:1 in Unterzahl gewonnen - viel mehr geht nicht", sagte Gosens.

Gosens trifft, Aaronson fliegt

Gosens feierte in Darmstadt sein Startelf-Debüt und es dauerte weniger als vier Minuten, ehe er das schon veredelte. Der Neuzugang von Inter Mailand setzte sich nach einem langen Ball entschlossen im Alleingang durch, schloss aus 15 Metern mit seinem starken linken Fuß ab und erzielte das 1:0 für Union (4.).

Dann wurden die Gosens-Festspiele der ersten Halbzeit kurz unterbrochen. Schon in der 21. Minute wurde Brenden Aaronson des Feldes verwiesen, weil er ein rüdes Foul begang, nachdem er schon wegen Ballwegschlagens verwarnt worden war. Und dann nutzte Darmstadt die Überzahl auch, Marvin Mehlem bewahrte im Eins-gegen-Eins gegen Union-Torhüter Frederik Rönnow die Nerven und erzielte das erste Tor des Aufsteigers nach der Bundesliga-Rückkehr.

Gosens und Behrens mit Köpfchen

Doch dann schlug wieder Berlin zu. Genauer: Gosens. Nach einer präzisen Freistoßflanke war der 29-Jährige per Kopf zur Stelle und brachte sein neues Team zum zweiten Mal in Führung (34.). Gosens überragte aber nicht nur wegen seiner beiden Tore, der linke Schienenspieler war an sehr vielen Offensivaktionen maßgeblich beteiligt.

Und dann stellte auch Behrens unter Beweis, dass er einen absoluten Lauf hat. Nachdem der Angreifer gegen Mainz schon drei Tore erzielt hatte, knipste er auch in Darmstadt - und auch seinen vierten Saisontreffer erzielte er per Kopf. Nach einem verunglückten Klärungsversuch von Matej Maglica nickte Behrens aus kurzer Distanz zum 3:1 ein (39.). Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Keine Chance auf die Wende für Darmstadt

In der zweiten Halbzeit sorgte eine weitere Standardsituation beinahe für die schnelle Entscheidung. Nach einem Eckball setzte sich Diogo Leite durch, sein Kopfball wurde aber noch entscheidend abgelenkt und prallte an den Pfosten des Darmstädter Tores (46.). Ansonsten zeigte Union, dass es die Kunst des Umgangs mit einer Führung beherrscht. Darmstadt rannte an, die Berliner Nerven konnte das Team von Trainer Torsten Lieberknecht damit aber nicht strapazieren.

Und dann machte Union auch die letzten Darmstädter Hoffnungen zunichte. Wieder war es ein ruhender Ball von Josip Juranovic, wieder kam ein Berliner an den Ball und wieder lag der dann im Tor der Gastgeber - in diesem Fall war Danilho Doekhi der Torschütze (65.).

Perfekter Sechs-Punkte-Start für Union

Obwohl Luca Pfeiffer wenig später den Pfosten traf (70.), war spätestens in diesem Moment klar, dass Berlin der perfekte Sechs-Punkte-Start gelingen wird. Garniert wird der von der neuen Facette, dass das Fischer-Team jetzt auch noch offensiv ein Spitzenteam zu werden scheint. Dabei verpasste Aljoscha Kemlein in der Nachspielzeit sogar noch das 5:1, traf nur die Latte.

"Natürlich sind wir sehr frustriert", sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht. Sein Team habe nicht aufgegeben, das 1:1 auch erzielt, aber dann gab es "diese Momente". Lieberknecht meinte die Standardsituationen, die gleich drei Mal zu Gegentoren führten.

Lilien nach Leverkusen, Union gegen Leipzig

Darmstadt trifft am kommenden Spieltag auf Leverkusen (Samstag, 02.09.2023 um 15.30 Uhr). Union Berlin hat am Sonntag RB Leipzig zu Gast (17.30 Uhr).