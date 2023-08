Superstar supercool Kane schießt FC Bayern zum Sieg gegen Augsburg Stand: 27.08.2023 20:12 Uhr

Der FC Bayern München hat auch am zweiten Spieltag einen ungefährdeten Sieg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Zu verdanken hat das der Rekordmeister Harry Kane, der am Sonntag (27.08.2023) beim 3:1 (2:0) gegen den FC Augsburg doppelt traf.

Spiele gegen den FC Augsburg gehören für den FC Bayern München seit einigen Jahren zu den eher unangenehmen Aufgaben in einer Saison. Zwei der vergangenen vier Ligapartien konnten die Fuggerstädter sogar gewinnen, doch auch bei Siegen geht es meist enger zu, als es dem Rekordmeister lieb ist. Und auch diesmal zeigte sich von Beginn an, dass es für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ein zäher Abend werden könnte.

Augsburg macht es den Münchnern wieder schwer

Seine Bayern drückten von der ersten Minute an, das Spiel fand fast ausschließlich rund um den Augsburger Strafraum statt. Doch jedes Mal gelang es einem Defensivspieler, sich im letzten Moment noch dazwischenzuwerfen, ehe es gefährlich wurde. Und daraus entwickelte sich ein Selbstverständnis, das dafür sorgte, dass die Gäste in ihren Kontern auch immer mutiger wurden - wobei auch sie die nicht gefährlich abschließen konnten.

Das änderte sich dann nach 26 Minuten. Augsburg hatte die erste gute Chance des Spiels, Emerdin Demerovic verfehlte aus spitzem Winkel aber das Münchner Tor (27. Minute). Es war ein Angriff, der die Bayern ein wenig weckte, denn auch die Gastgeber kamen kurz darauf zu ihrem ersten Torschuss, Leon Goretzka probierte es aus 18 Metern, Finn Dahmen konnte jedoch abwehren (28.).

Bayern-Doppelschlag in acht Minuten

Und dann kam auch der erste gute Spielzug - und viel Glück für München. Serge Gnabry steckte auf Leroy Sané durch, der zwar an Dahmen scheiterte, doch der Ball prallte gegen den Oberschenkel von Felix Uduokhai, der die Bayern per Eigentor in Führung brachte (32.). Für die reichte dem Tuchel-Team ein kreativer Moment nach einem bis dato recht ideenarmen Auftritt.

Doch schlagartig wurde die Sache trotzdem deutlicher. Niklas Dorsch blockte wenig später einen Schuss von Joshua Kimmich mit dem Arm und es gab Elfmeter für die Gastgeber. Harry Kane, der bis zu diesem Zeitpunkt kaum ins Spiel eingebunden wurde, schnappte sich den Ball und verwandelte gewohnt sicher zum 2:0 (40.).

"Die ersten 30 Minuten waren wirklich hervorragend und dann gehen wir mit einem 0:2 in die Halbzeit. Ich finde, das wurde der Leistung, die wir gezeigt haben, gar nicht gerecht" , sagte Augsburgs Trainer Enrico Maaßen.

FCB übersieht Kane und verpasst das dritte Tor

Auch in der zweiten Halbzeit zeigten die Bayern, dass sie jetzt die Mittel hatten, um den Gegner zu bezwingen. Kingsley Coman bediente Kane, dessen Schuss aus spitzem Winkel aber am Tor vorbeiging (49.). Ansonsten war dem Spiel des Meisters aber anzumerken, dass es noch nicht an den neuen Superstar adaptiert ist. Häufig übersahen die Kollegen Kane in aussichtsreichen Abschlusspositionen. Auch auf dem Niveau benötigt es Zeit, um zu harmonieren.

Die meisten Aktionen hatte weiter Coman mit seinen explosionsartigen Sprints mit dem Ball am Fuß. Eine seiner Hereingaben verpasste Sané, der sechs Meter vor dem Tor am Ball vorbeitrat (62.). Kurz darauf schlug der Franzose die nächste starke Flanke, Gnabrys Kopfball konnte Dahmen aber herausragend abwehren (63.). Nach der anschließenden Ecke wurde ein Schuss von Dayot Upamecano kurz vor der Linie geblockt (64.).

Kane macht den Deckel drauf

Die Bayern verdienten sich den Sieg immer mehr, weil es Augsburg auch gar nicht mehr schaffte, sich offensiv in Szene zu setzen. Doch es fehlte eben noch das dritte Tor. Sané verpasste das um wenige Zentimeter, nach einem starken Lauf über die rechten Seite zirkelte er den Ball ins lange Eck, traf aber den Pfosten (68.). Kurz darauf erklärte Kane diese Aufgabe zur Chefsache. Alphonso Davies stürmte über die linke Seite durch, spielte quer und der 100-Millionen-Euro-Neuzugang lupfte den Ball über Dahmen zum 3:0 ins Netz (70.).

Diesen Treffer nahmen die Bayern zum Anlass, um einen Gang zurückzuschalten. Das Spiel war entschieden und es war klar, dass es nach dem 4:0 in Bremen zum Auftakt wieder einen klaren Sieg geben würde. Beinahe wäre der noch deutlicher geworden, Kane verpasste aber per Kopf aus sieben Metern seinen dritten Treffer (85.). Stattdessen kam Augsburg noch zum Ehrentreffer durch Dion Beljo (87.).

"Nachdem wir in Bremen gut gespielt haben, haben wir uns zu Hause schwer getan, die Leichtigkeit und das Vertrauen an den Start zu bringen, das wir natürlich auch zeigen wollen. Vielleicht hat es dan einfach mal ein Eigentor und einen Elfmeter gebraucht" , sagte Tuchel. "Aber wir werden besser werden, wir müssen besser werden. Wir werden das schaffen, aber wir sind gerade in so einer Phase, die schon etwas länger dauert, in der es zu Hause etwas klemmt."

Augsburg gegen Bochum, Bayern in Gladbach

Die Fuggerstädter haben am 3. Spieltag den VfL Bochum zu Gast (Samstag, 02.09.2023 um 15.30 Uhr). Bayern München ist im Abendspiel in Gladbach gefordert (18.30 Uhr).