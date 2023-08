Frankfurter Heimsieg gegen Lilien Eintracht Frankfurt gewinnt ereignisarmes Derby gegen Darmstadt Stand: 20.08.2023 19:28 Uhr

Eintracht Frankfurt ist mit einem Sieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die SGE gewann das Hessenderby gegen Darmstadt 98 am Sonntag dank des umworbenen Stürmerstars Randal Kolo Muani – und dank des Pfostens.

Eintracht Frankfurt hat das Hessenderby am Sonntag mit 1:0 gewonnen. Randal Kolo Muani traf in der 40. Minute nach einem schönen Querpass von Philipp Max. Darmstadt spielte mit dem großen Favoriten gut mit und hätte sich den Ausgleich nach einem Kopfball von Luca Pfeiffer verdient – doch der Ball ging nur an den Pfosten (65.).

Mehr Kampf als Klasse zu Beginn

Vor 55.000 Zuschauern im erweiterten Eintracht-Stadion entwickelte sich von Beginn an eine Bundesligapartie, die mehr vom Kampf als von der spielerischen Klasse geprägt war. Darmstadt 98 verteidigte eng gestaffelt und kompakt, für die Eintracht wurde es so zum Geduldsspiel. Immer wieder rannten die Hausherren an, kamen aber kaum zu Gelegenheiten.

Einzig ein öffnender Pass von Mario Götze, den Junior Ebimbe zu Kolo Muani durchsteckte, sorgte für kurze Aufregung. Kurz, weil der erste Kontakt des SGE-Stars nicht gut genug war und der Ball so abgeblockt werden konnte (17.). Die Lilien versuchten es neben aufmerksamer Abwehrarbeit nur ab und an mit Kontern. Die beste Gelegenheit war wohl ein Distanzschuss von Mathias Honsak, den Kevin Trapp aber sicher stoppte (28.).

Kolo Muani trifft zur Führung

So sah es eigentlich schon nach einem torlosen ersten Durchgang aus, doch dann verfiel die SVD-Abwehr in einen Sekundenschlaf – und den nutze die Eintracht zum 1:0. Max wurde auf der linken Seite schön frei gespielt und dessen Querpass schauten alle drei Verteidiger des SVD nur hinterher. Kolo Muani musste am langen Pfosten nur noch einschieben (40.).

Der Treffer wirkte vor allem nach dem Seitenwechsel als Beschleuniger für die bis dahin eher ereignisarme Partie. Die Eintracht drückte zunächst etwas zielstrebiger in Richtung Gäste-Tor, aber auch die Lilien waren nun gezwungenermaßen offensiver. Besonders über die linke Seite kamen die Südhessen mehrmals in Konter. Bei der besten Gelegenheit aus dem Spiel heraus grätschte Trapp den Ball in höchster Not vor dem einschussbereiten Fraser Hornby weg (53.).

Darmstadt trifft nur den Pfosten

Es war die stärkste Phase der Gäste, die sich einen Punkt verdient hätten. Allein, die sich schon in der Vorbereitung abzeichnende Abschlussschwäche überwanden die Lilien auch am ersten Spieltag nicht. Mit Neuzugang Pfeiffer nähern sich die Darmstädter aber immerhin an. Der aus Stuttgart ausgeliehene Angreifer traf nach einem Kopfball unglücklich nur den Pfosten des Frankfurter Tores (65.), beim Nachschuss standen sich die Lilien selbst im Weg. SGE-Keeper Trapp wäre chancenlos gewesen, musste im Anschluss trotz einiger weiterer Versuche aber nicht mehr ernsthaft eingreifen. So endete eine eher ereignisarme Partie mit 1:0.