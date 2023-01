Sieg gegen Bochum Drei Onisiwo-Tore lassen Mainz jubeln Stand: 28.01.2023 18:15 Uhr

Der FSV Mainz hat zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga einen Heimsieg gegen den VfL Bochum gefeiert. Am Samstag (28.01.2023) bejubelten die 05er ein 5:2 (3:0) gegen die Westfalen.

Die Tore für die Rheinhessen, die zuvor sechs Spiele in Folge nicht hatten gewinnen können, erzielten Jae-sung Lee (1.), Silvan Widmer (18.) und Karim Onisiwo (28./57./88), der mit drei Toren, einer direkten und einer indirekten Torvolage Mann des Tages war. Pierre Kunde (70.) und Erhan Mašović (73.) gelangen die Ehrentreffer.

Lee trifft für Mainz in der ersten Minute

Jae-sung Lee eröffnete den Torreigen bereits in der 1. Minute. Eine Hereingabe von links von Anthony Caci an den Fünfmeterraum verwandelte der Südkoreaner zur frühen Führung. Unmittelbar zuvor hatte Bochums Keeper Manuel Riemann noch eine Onisiwo-Hereingabe von der anderen Seite kurz vor Lee parieren können.

Onisiwo legt erst vor, dann trifft er selbst

Silvan Widmer erhöhte nach Vorarbeit von Karim Onisiwo (18.). Der hatte sich auf der linken Seite gegen Ivan Ordets durchgesetzt, in Tornähe aber die Kontrolle über den Ball verloren, doch Kapitän Widmer übernahm das Spielgerät und verwandelte. Das 3:0 erzielte der Österreicher, der in dieser Situation von einem Soares-Fehlpass profitierte, dann selbst (28.).

Der Pausenstand ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Die Hausherren agierten konzentriert, konsequent und kaltschnäuzig, während sich der VfL mit teilweise krassen Fehlern in der Defensive selbst das Leben schwer machte.

VfL Bochum wechselt viermal, doch Mainz trifft zum vierten Mal

Bochums Trainer Thomas Letsch reagierte zur Pause mit vier neuen Spielern und stellte von Vierer- auf Dreierkette um. Doch viel änderte sich nicht. Nach wie vor tat sich der VfL schwer, offensive Gefahr zu generieren.

Mainz blieb tonangebend, ließ Bochum kommen und lauerte auf Konter. Ein solcher führte zum vierten Treffer: Barreiro gewann einen Zweikampf im Mittelfeld, lief los und legte kurz vor dem Strafraum nach rechts auf Onisiwo, der aus neun Metern souverän einnetzte (57.).

Mainz macht durch Onisiwo den Deckel drauf

Bis zur 70. Minute änderte sich nicht viel. Doch dann kam der Ball im FSV-Strafraum über Asano und Losilla zu Pierre Kunde, der aus acht Metern traf. Und nur drei Minuten später sprang der Ball Erhan Mašović nach einer Bochumer Ecke an die Wade und von dort ins Mainzer Tor - nur noch 4:2.

Nun schöpfte Bochum neue Hoffnung, während der FSV nun einige Unsicherheiten in der Defensive zeigte. Kevin Schlotterbeck ergab sich eine Kopfballchance, doch freistehend verfehlte er das FSV-Tor aus neun Metern nur knapp (79.). Doch das Bochumer Aufbäumen kam zu spät: Kurz vor Schluss machte Onisiwo mit seinem dritten Tor den Deckel drauf (88.).

Mainz gegen den Rekordmeister

Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfängt der 1. FSV Mainz 05 den Rekordmeister aus München (Mittwoch, 01.02.2023 um 20.45 Uhr).

Für Bochum geht es in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Hoffenheim weiter (Samstag, 04.02.2023 um 15.30 Uhr). Mainz ist zur gleichen Zeit auswärts gegen Union Berlin gefordert.