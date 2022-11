Heimsieg gegen Mainz Schlusslicht Schalke beendet Pleitenserie Stand: 09.11.2022 22:31 Uhr

Der FC Schalke 04 feiert nach sieben Bundesliga-Niederlagen in Folge mal wieder einen Sieg.

Das Tor des Tages beim 1:0 gegen den FSV Mainz 05 erzielte Stürmer Simon Terodde (10. Minute) mit seinem ersten Treffer nach 500 Pflichtspielminuten. Trotz des Erfolgs bleiben die Gelsenkirchener Tabellenletzter.

Terodde, in der 2. Liga mit 172 Treffern die unbestrittene Nummer eins, traf erst zum dritten Mal in dieser Saison und zum 13. Mal insgesamt in der Bundesliga. Die frühe Führung beflügelte die Schalker zu ihrer besten Saisonleistung und brachte sie bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heran. Mainz hängt nach der dritten Pleite in Folge im unteren Tabellenmittelfeld fest.

Schalke von Beginn an mit viel Druck

Die Schalker attackiertem von Beginn an früh und verzeichnneten schon in der Mainzer Hälfte Ballgewinne. Die Fans jubelten schon, als Florent Mollet einen Freistoß über die Mauer zirkelte - aber ans Außennetz (9.).

Nur wenige Sekunden später spielte Alex Kral Terodde an, der den Ball mit der Hacke mitnahm und Torhüter Robin Zentner keine Chance ließ. Es war erst die dritte 1:0-Führung der Gelsenkirchener - im 14. Saisonspiel.

Bülter mit der Riesenchance zur Entscheidung

Nur vier Minuten später hatte Terodde die Möglichkeit zum 2:0, scheiterte nach einer Flanke von Tobias Mohr aber an Zentner. Danach verstärkten die Mainzer ihre Angriffsbemühungen, drängten die Gastgeber in die eigene Hälfte.

Schalke fand aber immer wieder Gelegenheit zu schnellen Kontern, allerdings fehlte die Präzision im Abschluss: Der starke Kral setzte den Ball nach Doppelpass mit Marius Bülter knapp neben das Tor (31.).

Nach einer Flanke von Terodde scheiterte Kenan Karaman an Zentner (55.). Marius Bülter hatte nach einem Konter in der 86. Minute gar praktisch ein leeres Tor vor sich, er setzte den Ball aber an den Pfosten.

Schalke empfängt den Rekordmeister

Am 15. Spieltag muss der FC Schalke 04 zu Hause gegen den FC Bayern München antreten (Samstag, 12.11.2022 um 18.30 Uhr). Mainz ist einen Tag später gegen Frankfurt gefordert (15.30 Uhr).