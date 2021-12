FC Bayern München - VfL Wolfsburg (Freitag, 20.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: 48 Mal trafen die die beiden Teams bereits in der Bundesliga aufeinander. 38 Siege spielten die Bayern heraus. Sechs Mal trennten sich die Mannschaften unentschieden. Lediglich vier Siege konnten die Niedersachsen für sich verbuchen.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Der FC Bayern hat noch kein Heimspiel gegen Wolfsburg verloren (22 Siege, 2 Remis). Der aktuelle Coach Julian Nagelsmann allerdings tat sich gegen die Niedersachsen oftmals schwer. Wolfsburg hat keines der letzten sechs Bundesliga-Spiele gegen Nagelsmann-Teams verloren, insgesamt gab es nur zwei Niederlagen in elf Bundesliga-Begegnungen gegen den jungen Coach (zwei Siege, sieben Remis). Außerdem steht Thomas Müller vor seinem 400. Bundesliga-Spiel (133 Tore, 150 Torvorlagen).

RB Leipzig - Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: RB Leipzig und Arminia Bielefeld trafen letzte Saison erstmals in der Bundesliga aufeinander und beide Spiele gewannen die Sachsen knapp (2:1 zu Hause, 1:0 auswärts).

Was Sie sonst noch wissen sollten: Leipzig hat ein Alleinstellungsmerkmal gegen Bielefeld: Die Arminia spielte in ihrer Bundesliga-Historie gegen insgesamt 40 Vereine und holte nur gegen die Sachsen noch keinen einzigen Punkt. Leipzig hat in dieser Bundesliga-Saison alle sechs Siege zu Hause eingefahren. Mit Trainer Domenico Tedesco gab es nun vier Punkte in zwei Spielen, RB kann aber nur noch auf 25 Zähler kommen – in der Bundesliga holten die Leipziger sonst immer mindestens 28 Punkte in der Hinrunde.

Eintracht Frankfurt - 1.FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Neun der 26 Rhein-Main-Derbys gewannen die 05er, die SGE nur sieben. Oft war es auch sehr umkämpft, wofür die zehn Unentschieden sprechen.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Mainz verlor gegen die Eintracht nur eines der letzten sechs Bundesliga-Spiele und ist in Frankfurt seit drei Partien unbesiegt (zwei Siege, ein Remis), so lange wie nie zuvor. Frankfurt hat aktuell einen Lauf. Die SGE kletterte dank fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen rasant in der Tabelle und hat wieder Tuchfühlung zu den Europacupplätzen. Mainz verlor vier der letzten fünf Auswärtsspiele in der Bundesliga, einzige Ausnahme in diesem Zeitraum war das 2:1 in Bielefeld.

