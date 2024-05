NBA-Playoffs mit Orlando Magic Wagner-Brüder nach Krimi kurz vor dem Aus Stand: 01.05.2024 08:44 Uhr

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner stehen mit Orlando Magic in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NBA vor dem Aus.

Orlando unterlag in der Nacht zu Mittwoch (01.05.2024) im fünften Spiel der Achtelfinalserie bei den Cleveland Cavaliers mit 103:104 und geriet nach zuletzt zwei Siegen mit 2:3 in Rückstand. Franz Wagner hatte sechs Sekunden vor Schluss noch die Chance zum Ausgleich, sein Korbleger wurde jedoch von Evan Mobley geblockt.

Banchero verpasst den siegbringenden Wurf

Nach zwei verwandelten Freiwürfen der Cavaliers verkürzte Paolo Banchero noch auf 103:104. Mit seinem letzten Drei-Punkte-Wurf konnte jedoch auch er die Niederlage nicht abwenden, insgesamt war Banchero mit 39 Punkten, acht Rebounds und vier Assists überragender Akteur bei Orlando.

Franz Wagner steuerte 14 Punkte, fünf Rebounds und sechs Assists bei, sein älterer Bruder Moritz verbuchte acht Punkte und zwei Rebounds. Das nächste Duell findet am Freitagabend (Ortszeit) in Orlando statt, ein mögliches Spiel sieben würde in der Halle der Cavaliers am 5. Mai ausgetragen werden.

Hartenstein-Team verliert nach Verlängerung

Den vorzeitigen Einzug in das Viertelfinale verpasste derweil Isaiah Hartenstein. Der 25-Jährige verlor mit den New York Knicks 106:112 gegen die Philadelphia 76ers, die Tyrese Maxey in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit noch in die Verlängerung gerettet hatte. Der 76ers-Guard kam insgesamt auf starke 46 Punkte, fünf Rebounds und neun Assists.

Bester Werfer bei den Knicks war Jalen Brunson mit 40 Punkten, Hartenstein kam auf sechs Punkte, sieben Rebounds und vier Assists. Den Knicks, die in der Serie mit 3:2 führen, bietet sich am Donnerstag (Ortszeit) in Philadelphia die nächste Gelegenheit, in die nächste Runde einzuziehen.

Den Milwaukee Bucks gelang derweil ein 115:92-Erfolg gegen die Indiana Pacers. Damit wendete das Team aus Wisconsin das Aus in Spiel fünf ab, liegt in der Serie aber mit 2:3 zurück.