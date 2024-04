34 Punkte von Franz Wagner Orlando gleicht aus, Lakers verhindern vorerst das Aus Stand: 28.04.2024 08:26 Uhr

Die Los Angeles Lakers haben in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen Titelverteidiger Denver Nuggets ein schnelles Aus verhindert.

Die Lakers gewannen am Samstag (27.04.2024) Spiel vier der Serie mit 119:108 (61:48). Es war der erste Sieg der Lakers gegen die Nuggets nach elf Niederlagen in Serie. Unter anderem hatten sie im Vorjahr im Playoff-Halbfinale alle vier Spiele verloren.

LeBron James erzielte 30 Punkte, Anthony Davis kam auf 25 Punkte und 23 Rebounds für die Lakers, die im Gegensatz zu den ersten drei Spielen der Serie ihre Führung diesmal nicht einbüßten. Austin Reaves erzielte die letzten sechs seiner 21 Punkte in der letzten Minute, als die Nuggets den Abstand auf sieben Punkte verkürzt hatten. Für den Meister kam Nikola Jokic auf 33 Punkte sowie jeweils 14 Assists und Rebounds.

Franz Wagner trifft überragend für Orlando

Dank einer 34-Punkte-Gala von Basketball-Weltmeister Franz Wagner ist Orlando Magic in den NBA-Playoffs gegen die Cleveland Cavaliers wieder voll im Rennen. Orlando gewann das vierte Spiel der Achtelfinalserie mit 112:89 und glich nach zwei Niederlagen zum Auftakt zum 2:2 aus.

Nach neun Punkten Rückstand zur Pause drehten die Gastgeber aus Florida in Durchgang zwei mächtig auf. Allein das dritte Viertel ging mit 27 Punkten Unterschied an Orlando, dies sorgte für die Vorentscheidung.

Wirkungsvollster Spieler

Moritz Wagner kam auf sieben Punkte, vier Rebounds und zwei Assists. Franz Wagner verbuchte neben seiner starken Punkteausbeute auch bemerkenswerte 13 Rebounds. Er war beim Scoring und beim Rebounding der mit Abstand wirkungsvollste Spieler auf dem Parkett.

Am Dienstagabend (Ortszeit) geht die Best-of-seven-Serie in Cleveland in Spiel fünf, danach hat Orlando wieder Heimrecht. Ein mögliches Spiel sieben würde in der Halle der Cavaliers am 5. Mai stattfinden.