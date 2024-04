Hartenstein-Team vor Weiterkommen Knicks sichern sich drei Matchbälle gegen Philadelphia Stand: 28.04.2024 22:39 Uhr

Isaiah Hartenstein steht mit den New York Knicks dicht vor dem Sprung ins Viertelfinale der NBA-Playoffs. Angeführt vom glänzend aufgelegten Jalen Brunson gewann das Team um den deutschen Center am Sonntag (28.04.2024) bei den Philadelphia 76ers 97:92 und führt jetzt in der Best-of-seven-Serie mit 3:1. Spiel fünf findet in der Nacht zu Mittwoch (01.05.2024) in New York statt, die Knicks haben zu Hause den ersten von drei Matchbällen.

Hartenstein leistete sich noch vor dem Schlussviertel sein fünftes Foul, Trainer Tom Thibodeau setzte den 25-Jährigen darauf auf die Bank und brachte ihn in den verbleibenden zwölf Minuten nicht mehr. Hartenstein, der erst nach dem sechsten Foul aus dem Spiel gewesen wäre, kam auf acht Punkte und für seine Verhältnisse schwache vier Rebounds.

Knicks-Rekord für Brunson

Die beiden Teams lieferten sich ein packendes Spiel. Brunson dominierte bei den Knicks und sorgte mit 47 Punkten für einen Franchise-Bestwert. Nie zuvor war ein Profi des Klubs in den Playoffs auf eine solche Ausbeute gekommen. Hinzu kamen zehn Assists.

Auch dem amtierenden MVP Joel Embiid gelang für die Sixers ein Double-Double (27 Punkte, 10 Rebounds). Für die Entscheidung sorgte Brunson mit zwei verwandelten Freiwürfen fünf Sekunden vor Schluss. New York hatte die beiden ersten Spiele der Serie im heimischen Madison Square Garden gewonnen.