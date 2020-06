Vier Geister-Spieltage haben die Keller-Teams der Bundesliga noch Zeit, das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Trotz gruseliger Bilanz ist selbst für die beiden Klubs auf den letzten Plätzen (zumindest rechnerisch) der Klassenerhalt noch möglich.

Um den Rechenschieber müssen sich sowohl Hertha BSC und Schalke 04 als auch Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln nicht mehr wirklich Gedanken machen. Bei allen vier Teams dürfte ein Sieg aus den letzten vier Spielen reichen, um endgültig aufatmen zu können.

Sechs Teams noch in Not

Ganz anders sieht es bei den letzten Sechs der Tabelle aus. Da zwischen dem FC Augsburg auf Platz 13 und Schlusslicht SC Paderborn alle Teams noch zwei Duelle mit der direkten Abstiegskonkurrenz auf dem Plan haben, ist noch einiges möglich.

Der FC Augsburg ist mit fünf Punkten aus fünf Spielen nach der Corona-Pause nicht wirklich vom Fleck gekommen. Allerdings haben die Schwaben die beste Tor-Differenz von allen Zitter-Klubs. Wahrscheinlich reicht ein Sieg, um drin zu bleiben. Um die Relegation zu vermeiden, dürfte es gerne auch ein bisschen mehr sein.

Union fehlt die Emotion von außen

Vor der Zwangspause sah es für Union Berlin noch richtig gut aus. Aber nach jetzt sieben Spielen ohne Sieg müssen die "Eisernen" wieder richtig nach unten gucken. Vor allem Union scheint der Schub durch die Zuschauer zu fehlen, so dass auch der Heimvorteil am letzten Spieltag gegen Düsseldorf keiner sein muss. Dafür haben die Berliner als einziger der Wackelkandidaten kein Spiel mehr gegen einen Gegner aus den Top Fünf.

Der Sieg in Frankfurt könnte für Mainz 05 den Umschwung zur richtigen Zeit bedeuten. Das Beierlorzer-Team muss zusehen, dass es in den Heimspielen gegen Augsburg und Bremen den Klassenerhalt perfekt macht. Auswärts geht es nämlich nach Dortmund und Leverkusen.

Düsseldorf und Bremen zu harmlos?

Fortuna Düsseldorf hat zuletzt einfach zu viel liegen lassen. Sieben von elf Spielen unter Trainer Uwe Rösler endeten Remis. Mehrmals gaben die Fortunen dabei scheinbar komfortable Führungen aus der Hand. Psychologisch könnte es für Düsseldorf schwierig werden, weil nach den Partien gegen Dortmund und in Leipzig wahrscheinlich alles von den letzten beiden Spielen gegen die Konkurrenz aus Augsburg und Union abhängt.

Zuletzt kam mit zwei Niederlagen die Ernüchterung zurück zu Werder Bremen. Der zweite Bundesliga-Abstieg nach 1980 nimmt immer konkretere Formen an. Ganze zwei Tore haben die Hanseaten seit dem Re-Start geschossen, auch weil mit Milot Rashica und Niclas Füllkrug mögliche Stützen fehlen. Eigentlich kann nur ein Sieg in Paderborn am 31. Spieltag die kleine Flamme Hoffnung noch am Leben halten.

Countdown läuft für Paderborn

Zwölf Punkte sind noch zu verteilen, acht beträgt für den SC Paderborn der Rückstand auf den Relegationsplatz. Der Klassenerhalt wäre ein genauso großes Wunder wie der Aufstieg in der Vorsaison. Bei einer Niederlage im Kellerduell gegen Bremen könnte nach Spieltag 31 schon der Abstieg feststehen. Aber der SCP ist 2020 noch ohne Heimsieg. Da sieht es also besonders finster aus.

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten im Überblick

FC Augsburg (Platz 13, 32 Punkte, 41:57 Tore)

Mainz (A)

Hoffenheim (H)

Düsseldorf (A)

Leipzig (H)

1. FC Union Berlin (Platz 14, 32 Punkte, 35:53 Tore)

Köln (A)

Paderborn (H)

Hoffenheim (A)

Düsseldorf (H)

1. FSV Mainz 05 (Platz 15, 31 Punkte, 39:62 Tore)

Augsburg (H)

Dortmund (A)

Bremen (H)

Leverkusen (A)

Fortuna Düsseldorf (Platz 16, 28 Punkte, 33: 60 Tore)

Dortmund (H)

Leipzig (A)

Augsburg (H)

Union Berlin (A)

Werder Bremen (Platz 17, 25 Punkte, 30:63 Tore)

Paderborn (A)

München (H)

Mainz (A)

Köln (H)

SC Paderborn (Platz 18, 20 Punkte, 33:62 Tore)

Bremen (H)

Union Berlin (A)

Mönchengladbach (H)

Frankfurt (A)

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 13.06.2020, 18 Uhr

red | Stand: 12.06.2020, 08:00