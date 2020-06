Die Bundesliga positioniert sich gegen Rassismus

Etliche klare Statements

Der FSV Mainz 05 "freute" sich öffentlich über die Kündigung eines Mitglieds, das sich angesichts der Mainzer Startformation zuletzt "wie beim Afrika-Cup" gefühlt hatte und deshalb nicht mehr Vereinsmitglied sein wollte.

Eintracht Frankfurts Timothy Chandler im "Black Lives Matter"-Trikot

Auch beim Pokal-Halbfinale in München zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt (2:1) am Mittwoch (10.06.2020) gab es eine klare Botschaft: #BlackLivesMatter. Die Frankfurter trugen den Slogan auf ihren Trikots, auf mehreren Banden und auf den Eckfahnen in der Münchner Arena stand neben der Botschaft auch noch das Motto "Rot gegen Rassismus" .

Fortuna Düsseldorf unterstützte den aktuell verletzten US-Torhüter Zack Steffen in seinen Statements gegen US-Präsident Donald Trump und dessen Umgang mit den Protesten gegen Rassismus. Die Beispiele dieser Art sind zahlreich und beschränkten sich nicht nur auf die Bundesliga - auch in anderen Ligen und in anderen Sportarten gab es etliche Aktionen in diese Richtung.

Selbst NFL und IOC bewegen sich

Auch in der NFL , in der der schon vor Jahren bei der Hymne kniende Quarterback Colin Kaepernick seit vier Jahren keinen neuen Vertrag bekommt, scheint bei einigen Veranwortlichen ein Umdenken stattzufinden. Commissioner Roger Goodell kündigte an, in den kommenden zehn Jahren 250 Millionen US-Dollar für den Kampf gegen Rassismus zur Verfügung zu stellen. Kaepernick selbst könnte indes in der kommenden Spielzeit wieder für ein Team auflaufen. Mindestens einen ernsthaften Interessenten soll aktuell geben.

Selbst das in Sachen Protestaktionen in der Vergangenheit sehr reservierte Internationale Olympische Komitee ( IOC ) hatte jüngst in Person von Präsident Thomas Bach zumindest eine Billigung von Statements gegen Rassismus wie Kniefälle durch die Athleten in Aussicht gestellt: "Die IOC-Exekutive unterstützt die Bemühungen der Athleten, herauszufinden, wie olympische Sportler ihre Unterstützung für die Prinzipien der Olympischen Charta auf würdige Weise ausdrücken können."

Wenn sich dieser "Trend", der hoffentlich mehr ist als das, am Wochenende und darüber hinaus im Sport flächendeckend fortsetzen sollte, wäre das zwar nur ein kleiner aber öffentlichkeitswirksamer Schritt für die #BlackLivesMatter-Bewegung und den Kampf gegen Rassismus generell.

mit sid | Stand: 12.06.2020, 11:26