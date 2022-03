50+1: Druck von allen Seiten

Bei Hertha BSC tobt seit Wochen ein offener Machtkampf um die Vorherrschaft im Klub. Auf der einen Seite der Verein um Präsident Werner Gegenbauer, auf der anderen Seite Hertha-Investor Lars Windhorst. "Ich lasse mir von niemandem 375 Millionen Euro verbrennen" , klagte Windhorst kürzlich.

Für diese Summe hatte er mit seiner Tennor Gruppe zwei Drittel der ausgegliederten Kapitalgesellschaft von Hertha BSC erworben, mit der der Verein am Spielbetrieb der Bundesliga teilnimmt. Trotz dieser Finanzspritze befindet sich der "Big City Club" in finanzieller und sportlicher Not. Der Abstieg droht, zudem hat Hertha BSC kürzlich eine Corona-Nothilfe in Höhe von geschätzten sieben Mio. Euro bekommen.

Kartellamt kritisiert Ausnahmen

Windhorst will deshalb eine personelle Veränderung an der Spitze des Vereins. Denn die kann wegen der 50+1-Regel weiter allein über die Geschicke der Hertha bestimmen, der Einfluss des Investors ist - was Windhorst vor seinem Engagement wusste - damit begrenzt. Und genau darum tobt seit langem ein Kampf zwischen den Bundesligaklubs, Investoren oder Eigentümern.

Die Deutsche Fußball-Liga DFL hat deshalb das Bundeskartellamt prüfen lassen, ob es grundsätzliche Bedenken bezüglich der Anwendung und Auslegung der 50+1-Regel gäbe. Fast drei Jahre dauerte diese Prüfung durch die Wettbewerbshüter, die im vergangen Frühjahr dann eine erste Einschätzung zur 50+1-Regel an die DFL sendete.