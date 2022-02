Abwehr - Nico Schlotterbeck (SC Freiburg): Er ist der Fels in der Brandung in der Freiburger Abwehr. Wenn es eng wird, dann ist Schlotterbeck zur Stelle. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger gewann knapp 71,5 Prozent seiner Zweikämpfe, was ihm auch durch sein gutes Stellungsspiel gelungen ist. Zudem schaltete er sich auch immer wieder in den Angriff ein. Mit Erfolg: Nicht zufällig war es der Nationalspieler, der den entscheidenden Abstauber zum Freiburger Auswärtssieg ansetzte.