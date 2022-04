Angriff - Roland Sallai (SC Freiburg): Sallai ist so etwas wie der Bochum-Schreck im Team des SC Freiburg. Schon im DFB-Pokal-Viertelfinale hatte der Ungar dem VfL mit seinem 2:1-Treffer den Stecker gezogen. Das ging jetzt auch in der Bundesliga so weiter. Sallais Dynamik, seine Lust am Offensivspiel und sein Mut zum Dribbling waren sehenswert. Und seine zwei Tore waren es ebenfalls.