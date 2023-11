Hoffnung auf eine Milliarde Euro DFL lässt Klubs erneut über Investor abstimmen Stand: 14.11.2023 20:09 Uhr

Die Klubs der DFL werden am 11. Dezember erneut darüber abstimmen, ob ein Investor ins Boot geholt wird. Die DFL will die kritischen Klubs mit einer abgespeckten Version des Deals überzeugen.

Das Präsidium und der Aufsichtsrat der DFL beschlossen nach Informationen der Sportschau in einer gemeinsamen Sitzung am Dienstag (14.11.2023), dass in der Mitgliederversammlung der 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga am 11. Dezember darüber abgestimmt wird, ob den beiden Geschäftsführern ein Mandat zum Abschluss eines Deals mit einem Investor erteilt wird.

Beim letzten Versuch am 24. Mai hatte sich keine nötige Zweidrittelmehrheit unter den 36 Klubs gefunden. 20 Klubs stimmten damals dafür, elf dagegen, fünf enthielten sich. Marc Lenz und Steffen Merkel, die den Dachverband seit dem 1. Juli führen, werden auch diesmal eine Zweidrittelmehrheit benötigen, also 24 Stimmen.

Marc Lenz (l.) und Steffen Merkel, die beiden Geschäftsführer der DFL

Hoffnung auf eine Milliarde Euro

Die Pläne der Liga, goutiert von den Branchengößen FC Bayern und Borussia Dortmund, sehen weiterhin vor, dass eine Tochterfirma gegründet wird. Diese soll die Rechte vermarkten, darunter die audiovisuellen Medienrechte, die Haupteinnahmequelle der DFL. Von den Erlösen dieser Firma soll der mögliche Investor dem neuen Plan zufolge jährlich sechs bis neun Prozent erhalten. Als Laufzeit sind wie im Mai 20 Jahre vorgesehen. Das erfuhr die Sportschau aus Vereinskreisen. Als Gegenleistung erwartet die DFL eine Zahlung von 800 Millionen bis zu einer Milliarde Euro.

Gescheiterter Versuch im Mai spaltete die Liga

Bei dem im Mai gescheiterten Versuch ging es um ein Geschäft mit 12,5 Prozent Erlösbeteiligung über 20 Jahre. Dafür sollte ein Investor bis zu zwei Milliarden Euro zahlen.

Die Planungen hatten die Liga gespalten: Denn damals sollte von dem Geld nur gut ein Drittel in Projekte gehen, die der Gemeinschaft zugute kommen. Etliche hundert Millionen Euro wären nach dem damaligen Modell aber direkt an die Vereine gegangen, allerdings nicht zu gleichen Teilen, sondern nach dem gültigen Verteilerschlüssel. Danach bekommen die Bayern ein Vielfaches von dem, was beispielsweise Holstein Kiel zusteht. Daran stießen sich einige Klubs, genau wie an in einem von der Sportschau aufgedeckten Vetorecht des Investors bei bestimmten Entscheidungen.

Großteil für Digitalisierung der DFL, nicht mehr für das Tagesgeschäft der Klubs

Die Planungen des neuen Deals sehen vor, dass etwa 60 Prozent des eingenommenen Geldes in gemeinsame Projekte der Digitalisierung gehen, etwa der Aufbau einer digitalen Videoplattform. Rund 30 Prozent sind dafür vorgesehen, die nach Abschluss fälligen Zahlungen an den Investor zumindest fünf Jahre lang auszugleichen. Denn dieses Geld würde den Klubs sonst zunächst fehlen. Die restlichen 10 Prozent sollen einen Topf füllen, mit dem die DFL die Auslandsaktivitäten wie Freundschaftsspiele der Klubs fördern will, um die bislang relativ niedrigen Auslandserlöse zu steigern.

Noch in der ersten Jahreshälfte 2024 werden voraussichtlich die Medienrechte für die vier Spielzeiten ab der Saison 2025/26 vergeben. Erwartet wird zumindest ein leichter Rückgang der Medienerlöse. Die Einbeziehung eines Investors gilt auch als Signal der DFL zur Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Mehrere Medienpartner äußerten zuletzt öffentlich Wünsche, beispielsweise nach Videos aus der Kabine oder aus dem Mannschaftsbus.

Dass bei der Digitalisierung und der Internationalisierung und damit der von der DFL propagierten Weiterentwicklung des Geschäftsmodells Investitionsbedarf besteht, war allerdings schon im Mai weitgehend Konsens unter den Klubs. Und so versuchte die DFL in den vergangenen Wochen in Gesprächen mit den Klubs auch auf die Kritikpunkte der bisherigen Gegner einzugehen - beispielsweise damit, dass kaum noch potenzielles Investoren-Geld in das Tagesgeschäft der Klubs wandert.

Erste Proteste der Fans: "Wir haben euch im Blick"

Am ersten Wochenende im November gab es in zahlreichen Stadien des deutschen Profifußballs erste Proteste in den Fankurven zum neuen potenziellen Einstieg eines Investors, bei dem es sich möglicherweise um ein Private-Equity-Unternehmen (Beteiligungsgesellschaft) handelt. Bei dem geplatzten Deal im Mai galt das Unternehmen CVC als Favorit, das sich in den höchsten Ligen Spaniens und Frankreichs engagiert, aber auch in anderen Sportarten wie der Formel 1 oder Rugby aktiv ist.

Nach Informationen der Sportschau haben einige Klubs auch gegen das neue Investorenmodell Bedenken, etwa wegen des Zeitpunkts des Deals in einer Phase von hoher Inflation und steigenden Zinsen. Manch ein Verein soll weiter die Möglichkeit vorziehen, für nötige Investitionen Kredite aufzunehmen. Vor allem Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Aufsichtsratschef der DFL, sprach sich in der Vergangenheit jedoch öffentlich stets dagegen aus.