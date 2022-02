Europapokal: Qualifikation und Plätze in der Bundesliga für Champions League, Europa League und Europa Conference League

Wenn Bayern München die Champions League gewinnt

Gewinnt mit Bayern München die einzige im Wettbewerb verbliebene deutsche Mannschaft die Champions League und belegt in der Bundesliga einen der ersten vier Plätze, ändert sich nichts an der Teilnehmerzahl aus der Bundesliga in der Champions League. Es bleibt bei vier.

In dieser Saison ein wohl kaum relevanter Passus: Käme der FC Bayern als Champions-League-Sieger nicht unter die ersten Vier, hätte er als Titelverteidiger ein automatisches Startrecht in der Gruppenphase - ein fünfter deutscher Startplatz in der Champions League wäre die Folge. Ein möglicherweise durch die Bayern erreichter Platz in der Europa League oder der Conference League ginge verloren.