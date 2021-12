Denn Gladbach steckt in einer " gefährlichen Situation ", wie Kapitän Lars Stindl es ausdrückte, und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Platz 16. Noch gibt es keine seh- oder hörbaren Anzeichen, dass Hütter bei einer weiteren Niederlage um seinen Job bangen muss. Die Schnellebigkeit des Profifußballs ist aber natürlich allgemein bekannt - auch am Niederrhein.

Glasner "geflasht" von seinen Frankfurtern

Ganz anders läuft es in Frankfurt. Mit großen Problemen (ähnlich wie die Borussen) in die Saison gestartet, hat Hütters Nachfolger Oliver Glasner die richtigen Mittel gefunden, um den "Turnaround" zu schaffen. Vier der vergangenen fünf Ligaspiele konnte die Eintracht gewinnen, spielte phasenweise wie am Sonntag gegen Leverkusen, als das Team einen 0:2-Rückstand in einen 5:2-Sieg umbog, begeisternden Fußball.

" Ich bin geflasht und stolz. Es war eine fantastische Leistung. Ich bin wahnsinnig happy ", sagte Glasner danach, warnte aber auch: " Wichtig ist, dass wir jetzt nicht abheben und denken, alles ist wieder super ." Dabei ist die Situation in Frankfurt genau das - zumindest im Vergleich zu der in Gladbach.

Dabei gelten sowohl Glasner als auch Hütter als Experten darin, in schwierigen Situationen Lösungen zu finden. Den beiden Trainern wird nachgesagt, vor allem fußballerisch viele Parallelen zu haben. Sie waren beide bei RB Salzburg tätig, wollen intensiven und schnellen Offensivfußball spielen lassen, dabei flexibel sein und stets mit voller Intensität die Zweikämpfe angehen. "Allerhöchsten Einsatz" fordern Glasner und Hütter von ihren Spielern. All das bekommt aber aktuell nur Glasner.

Gladbach und die "Wohlfühloase"-Diskussion

Derweil muss sich Gladbach den Vorwurf gefallen lassen, vieles derzeit über sich ergehen zu lassen. Auch die Fans sind längst nicht mehr damit einverstanden, was auf und um den Platz herum geschieht. Das sehr einflussreiche Fanprojekt forderte vor dem Leipzig-Spiel öffentlich: " Die Wohlfühloase muss ein Ende haben. "

Eberl reagierte verständnislos, betonte, mit dem Begriff wenig anfangen zu können. " Mentalität, Führungsspieler und Wohlfühloase " seien " die drei klassischen Worte, die immer kommen, wenn Mannschaften verlieren, wenn es nicht so läuft ", sagte er. Wer das Spiel gegen Leipzig sah musste aber unweigerlich anerkennen: In Gladbach gibt es aktuell große Probleme.

Am Anfang steht die Laufbereitschaft

Eine Statistik am vergangenen Wochenende war bezeichnend. Mit nur 107,04 gelaufenen Kilometern hatten die Borussen die geringste Laufleistung aller Bundesligisten am 15. Spieltag. Und das nach zwei Niederlagen, die den Verein in Mark und Bein getroffen haben. Frankfurt dagegen überrannte Leverkusen geradezu mit 122,14 Kilometern. In beiden Fällen spiegelte sich der läuferische Aufwand im Ergebnis wider. Gelingt zumindest in diesem Bereich die Wende nicht bald, wird es noch ungemütlicher in Gladbach. Auch für Hütter.

Stand: 13.12.2021, 10:46