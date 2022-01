Lewandowski trifft zur Bayern-Führung

Die stark deziminierten Münchner bestimmten in den ersten 25 Minuten das Geschehen und waren das deutlich gefährlichere Team. Robert Lewandowski war mal wieder der auffälligste Angreifer der Bayern. Nach 14 Minuten prüfte der Pole Yann Sommer das erste Mal. Diesen Versuch konnte der Gladbach-Torhüter noch parieren.

Drei Minuten später zappelte die Kugel allerdings zur 1:0-Führung des FCB im Gladbacher Netz. Lewandowski ließ BMG-Verteidiger Nico Elvedi stehen und schloss aus 13 Metern mit großer Wucht ins rechte Eck ab. Die Bayern dominierten auch in der Folge. Dennoch gelang den Gladbachern nach 27 Minuten der überraschende Treffer zum Ausgleich.

Gladbach kämpft sich ins Spiel

Florian Neuhaus kam in der unsortierten Bayern-Abwehr eher zufällig an den Ball und konnte Torhüter Sven Ullreich völlig ungedeckt aus zwölf Metern zum 1:1 überwinden. Ab diesem Moment fasste das Team vom Niederrhein neuen Mut - und ging sogar in Führung. Stefan Laimer schraubte sich nach einem Eckball hoch und nickte den Ball nur vier Minuten später zum 2:1 ein. Zwei Treffer mit bis zu diesem Zeitpunkt zwei Torschüssen zeugten von einer beachtlichen Effektivität der Gäste.

Es entwickelte sich ein offenes Spiel, bei dem das Team von Trainer Julian Nagelsmann allerdings zunehmend Probleme bekam. Neuhaus und auch Angreifer Breel Embolo scheiterten kurz vor der Pause jeweils am glänzend parierenden FCB-Torhüter Ulreich. Lewandowski hatte dennoch den Ausgleich auf dem Fuß, traf fast von der Grundlinie aber nur den Pfosten des Gladbacher Tores.

Druckphase der Bayern

Mit Wiederbeginn versuchten die Bayern möglichst schnell den Ausgleich zu erzielen. Musiala (55.) scheiterte jedoch zunächst an Sommer. Und auch der insgesamt wenig auffällige Thomas Müller (59.) sowie Kimmich (60.) brachten den Ball aus jeweils aussichtsreicher Position nicht am Gladbacher Torhüter vorbei. Lewandowski traf kurz darauf erneut nur das Gehäuse des Gladbacher Tores (62.).

Aber das Team von Trainer Adi Hütter überstand diese Druckphase der Bayern mit Glück und Geschick unbeschadet und das Team konzentrierte sich in der Folge vor allem darauf, einen Gegentreffer zu verhindern. Den Bayern fehlte an diesem Abend die in der Bundesliga sonst so gefürchtete Durchschlagskraft und Souveränität vor dem gegnerischen Tor.

Derby in Gladbach

Am kommenden Samstag muss der FC Bayern beim 1.FC Köln (15.30 Uhr) antreten. Das Team vom Borussia Mönchengladbach empfängt Bayer 04 Leverkusen zum rheinischen Derby (18.30 Uhr).

Stand: 07.01.2022, 22:24