Prömel zum zweiten, Tah gleicht aus: 2:2

Damit nicht genug für die unglücklichen Leverkusener: Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff stand es 1:2: Trimmel hatte von rechts geflankt, am langen Pfosten legte Max Kruse für Prömel auf, der aus kurzer Distanz seinen zweiten Treffer markierte. Erst in der Schlussphase konnte der aufgerückte Innenverteidiger Tah per Kopf zum 2:2 verwandeln (83.).

Bayer tritt am kommenden Spieltag bei Borussia Mönchengladbach an. Anpfiff ist am Samstag (15.01.2022) um 18.30 Uhr. Union Berlin empfängt am gleichen Tag nachmittags ab 15.30 Uhr die TSG Hoffenheim.

oja | Stand: 08.01.2022, 17:22