Vor der eigenen Partie am vergangenen Sonntag hat Bielefeld von einem Konkurrenten im Abstiegskampf Anschauungsmaterial bekommen, wie Bremen zu knacken ist. Der 1. FC Köln war mit einer mutigen Spielweise deutlich überlegen, auch wenn es am Ende nur ein 1:1 gab.

Kommunikator Kramer

Kramer kündigt an, dass er auf eine ähnliche Taktik setzen wird. " Wir werden versuchen, sie früh unter Druck zu setzen, um sie zu Fehlern zu zwingen und selbst zu Möglichkeiten zu kommen ", sagt der 48-Jährige.

Kramer hatte in der vergangenen Woche das Traineramt übernommen, nachdem sich Bielefeld vom beliebten Aufstiegshelden Uwe Neuhaus getrennt hatte. Bei seiner Arbeit sei ihm " Kommunikation sehr wichtig, damit jeder weiß, was wir tun müssen ". Und das kommt offenbar an. " Alle Spieler sind gewillt, die Ideen im Sinne der Mannschaft umzusetzen ", so Kramer.

Cordova dabei

Etwas überraschend wird er gegen Werder auch auf die Unterstützung von Sergio Cordova bauen können. Der Stürmer wurde gegen Union nach einem Zusammenprall mit einer Zahnprellung ausgewechsel, steht aber offenbar am Mittwoch zur Verfügung.

Stand: 09.03.2021, 13:56