EInmal in Fahrt, zog Reus weiter vom Leder: "Es war eine verdiente Niederlage, und es ist bitter, dass sie so zustande gekommen ist. Wir haben weniger Zweikämpfe gewonnen, und wir haben weniger Torchancen erzwungen. Für mich ist ernüchternd, dass wir zu wenig investiert haben für so ein Spiel."

Die Eindrücke des Dortmunder Kapitäns deckten sich mit den Beobachtungen im Stadion und auch den Daten. Der BVB gewann weniger als 45 Prozent der Zweikämpfe. Akanji kam mit 60 Prozent gewonnener Zweikämpfe auf den besten Wert beim BVB, gleich mehrere Leipziger hatten eine bessere Quote.

Dortmund ist ein Scheinriese

Drei Spiele haben die Dortmunder nun verloren, sämtlich auswärts. Die makellose Bilanz in den Heimspielen machte sie in der Tabelle zu einem Scheinriesen, der es mit den Bayern aufnehmen kann. Der BVB ist da, wo er hingehört - auf dem zweiten Platz. Sollten die Leipziger das Niveau aus dem Spiel gegen Dortmund halten, werden sie ihnen diesen Platz streitig machen. Emil Forsberg, der bei Leipzig genau wie Konrad Laimer und André Silva eingewechselt wurde, was den Qualitätsunterschied zum aktuellen Dortmunder Kader deutlich machte, sagte: "Heute waren wir eine Topmannschaft. Aber das müssen wir jetzt konstant zeigen."

red | Stand: 07.11.2021, 08:40